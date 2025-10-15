“القابضة - ADQ” ترعى نادي نيفتشي الأذربيجاني لثلاثة أعوام

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت “القابضة - ADQ” ، شركة الاستثمار السيادية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية لرعاية نادي نيفتشي باكو، أحد أعرق أندية كرة القدم في الدوري الأذربيجاني الممتاز، لمدة ثلاث سنوات.

وستشمل الاتفاقية رعاية الفريق الأول للنادي، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية مع جماهيره، بما يسهم في إثراء تجربة حضور المباريات وتعزيز نمو رياضة كرة القدم في أذربيجان.

ويعد نادي نيفتشي باكو، الذي تأسس عام 1937، من أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم الأذرية، وكان أول نادٍ من أذربيجان يتأهل إلى دور المجموعات في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتجسد هذه الشراكة حرص “القابضة - ADQ” على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، إلى جانب التزامها بإيجاد أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في الأسواق الدولية.

وأكد أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في“القابضة - ADQ”، أن رعاية النادي تمثل امتداداً لجهود المجموعة في دعم المجتمعات المحلية من خلال الرياضة، مشيراً إلى أن كرة القدم تُعد جسراً ثقافياً يجمع الشعوب، وتسهم في ترسيخ أنماط الحياة الصحية.