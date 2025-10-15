إدراج "أليك القابضة" في سوق دبي المالي

دبي في 15 أكتوبر /وام/ رحّب سوق دبي المالي اليوم بالإدراج الناجح لشركة "أليك القابضة"، العاملة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة، ومقرها دبي.

ويُعد هذا الإدراج أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم الطرح، وهو أول إدراج في القطاع منذ أكثر من 15 عاما، ما يؤكد مكانة دبي كمركز استثماري عالمي رائد، والتوجّه الإستراتيجي للإمارة نحو تعزيز التنوّع في أسواق رأس المال.

ويأتي الإدراج في سوق دبي المالي بعد إنجاز الاكتتاب وتغطيته بالكامل، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 1.4 مليار درهم "381 مليون دولار" من خلال بيع مليار سهم عادي من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، بينما تحتفظ المؤسسة بصفتها المساهم البائع الوحيد في الطرح، بحصة 80% في الشركة بعد الإدراج.

وبلغ السعر النهائي للطرح 1.40 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن، لتبلغ القيمة السوقية عند الإدراج 7.0 مليارات درهم "1.91 مليار دولار".

وشهد الطرح إقبالاً قوياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 30 مليار درهم "8.1 مليار دولار"، متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بما يزيد عن 21 مرة عبر الشرائح كافة، كما سجّل الطرح أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين من خارج الدولة مقارنةً بأحدث إدراجات الشركات المرتبطة بجهات حكومية في سوق دبي المالي، ما يعكس استمرار تنويع قاعدة المستثمرين في دبي.

واحتفالاً بنجاح الإدراج، قرع باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "أليك" القابضة، إن سوق دبي المالي أسهم بدور أساسي في دعم نجاح الطرح العام الأولي للشركة، من خلال توفير منصة متطورة تستقطب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، بمن فيهم مؤسسات إقليمية ودولية رائدة.

من جانبه قال معالي هلال سعيد المري، إن إدراج شركة "أليك" القابضة في سوق دبي المالي يمثل محطةً مفصليّة جديدة في مسار نمو أسواق رأس المال في دبي وتنوّعها، مشيرا إلى أن السوق يمضي بخطوات ثابتة نحو توسيع فرص إدراج الشركات الوطنية الرائدة في القطاعات الحيوية، وتعزيز مشاركة المستثمرين، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن الإدراج يعكس الزخم المتواصل في أسواق رأس المال في دبي، والثقة الكبيرة من المستثمرين في آفاق النمو المستقبلي للاقتصاد الإماراتي، كما يسلّط الضوء على تنوّع القطاعات التي تختار سوق دبي المالي كمنصة لتعزيز نموها وترسيخ حضورها.

وتعتزم أليك القابضة توزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم، من المقرر دفعها في أبريل 2026، وفقاً لسياسة الشركة، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 وسعر الطرح النهائي البالغ 1.40 درهم للسهم، فإن عائد توزيعات الأرباح سيصل إلى 7.1%.

وبدأ تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي اليوم، تحت الرمز"ALEC" ويأتي الإدراج في ظل الأداء القوي الذي تشهده أسواق رأس المال في دبي، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي نحو 995 مليار درهم حتى يونيو 2025، مدعومة بارتفاع مستويات التداول وتنامي مشاركة المؤسسات الاستثمارية.

وسجّل إجمالي قيمة التداول نمواً بنسبة 77% على أساس سنوي ليصل إلى 85 مليار درهم، فيما استحوذ المستثمرون المؤسسون على 71% من إجمالي التداولات، كما استقطب السوق أكثر من 53 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2025، شكّل الأجانب نسبة 84% منهم.