"زين تك": دول الخليج بين أكثر الأسواق تنافسية في التحول الرقمي

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أكد أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة "زين تك"، أن الأسواق الخليجية تُعد من بين الأكثر تنافسية ونضجاً من حيث التحول الرقمي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في جيتكس جلوبال 2025، إن لكل دولة خليجية خصوصيتها ومستوى نضجها، لكن القاسم المشترك هو وجود بيئة تنظيمية داعمة واستثمارات قوية في التكنولوجيا، ما يجعل المنطقة أرضاً خصبة للابتكار والنمو.

وأوضح أن تحول شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات رقمية متكاملة هو "تطور طبيعي" في مسار هذا القطاع، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب أن تبدأ بإعادة هيكلة المنظمة، بحيث تبقى شركة الاتصالات القديمة على حالها، ثم تُنشئ كياناً جديداً يتولى مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وكل طرق العمل الحديثة.

وقال إنه في عالم الاتصالات، لم يعد النمو يقوم فقط على الربط بين الناس، بل على تمكين المؤسسات من استخدام التكنولوجيا بذكاء.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها في مجالات متعددة تشمل الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والطائرات من دون طيار، لافتاً إلى أن شركة زين تك تقدم خدماتها لحوالي 1400 عميل من المؤسسات والجهات الحكومية في ثماني دول عبر الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن الشركة تستخدم الروبوتات والطائرات بدون طيار في عمليات متقدمة مثل تفقد أبراج النفط والغاز أو البنى التحتية الحيوية، ما يوفر الكفاءة والسلامة والدقة في جمع البيانات وتحليلها.

وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة بالنسبة للشركات خلال الفترة القريبة المقبلة، قال إن التركيز خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة سيكون على مساعدة المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، من خلال تنظيم بياناتها وحمايتها وتمكينها من استخدامها لتطوير حلول مخصصة لأعمالها.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد خيار، بل ضرورة تشغيلية ونحن نعمل مع عملائنا خطوة بخطوة لتمكينهم من اعتماد هذه التقنيات بطريقة آمنة وفعّالة.