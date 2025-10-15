رئيس "دافوس": الإمارات نموذج عالمي لاستشراف المستقبل

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أكد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن انعقاد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي بمشاركة أكثر من 800 خبير من مختلف أنحاء العالم، تعكس دور الإمارات الريادي كمركز عالمي لاستشراف المستقبل وصياغة الحلول للتحديات الدولية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذه الاجتماعات، التي تُنظم منذ أكثر من 16 عامًا في دبي، أسهمت في توجيه العديد من القرارات المهمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال جمع الخبراء وصناع القرار لبحث سبل تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسانية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المستقبلية، مثل الأوبئة والأمن السيبراني.

وأوضح أن العالم يواجه اليوم واحدة من أكثر المراحل الجيوسياسية تعقيدًا منذ عقود، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بارزة، لاسيما في منطقة الخليج، حيث تشهد دول مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر نموًا اقتصاديًا متسارعًا وإصلاحات هيكلية مهمة تمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وأضاف براندي، أن الأمن السيبراني يشكل محورًا رئيسيًا في نقاشات هذا العام، في ظل الخسائر العالمية التي تتجاوز 5 تريليونات دولار سنويًا بسبب الجرائم الإلكترونية، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات لمكافحة هذه الظاهرة ووضع آليات مشتركة لحماية الاقتصاد العالمي.

وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذا التجمع الفكري العالمي في دبي يواصل ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للحوار البنّاء وتبادل المعرفة من أجل مستقبل أكثر استدامة وأمنًا للبشرية.