"ملتقى الأمين 2025" يناقش تعزيز منظومة "الأمن المجتمعي" في عصر التحولات الثقافية والرقمية

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تنظّم خدمة الأمين في 21 أكتوبر الجاري الحدث السنوي "ملتقى الأمين" الذي يأتي في هذه النسخة ضمن إطار "عام المجتمع" ويُعقد في فندق "أتلانتس ذا رويال" تحت شعار "الأمن المجتمعي".

ويجسّد الملتقى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بأن تحقيق الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل مرتبط بصورة أساسية بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، إذ تبرز أهمية تلك المشاركة في عصر التحولات الثقافية والرقمية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر بدورها في كيفية تفاعل مختلف فئات المجتمع في ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار "عام المجتمع"، ليسهم في ترسيخ قيم التلاحم والتعاون والمسؤولية المشتركة للمجتمع في تأكيد مقومات الأمن، ويعكس الرؤية الوطنية من خلال ترجمة أهداف "عام المجتمع" إلى نتائج ملموسة عبر حوار يجمع التفاعل الفكري والرؤية العملية، مع التركيز على حقيقة أن قوة المجتمع وتماسكه يشكلان حجر الزاوية في منظومة الأمن الشامل والمستدام للدولة.

كما يعكس الملتقى جهود جهاز أمن الدولة بدبي برئاسة معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، وإيمانه الراسخ بأن "الأمن المجتمعي" يقوم في جوهره على وعي المجتمع وتلاحمه كأكبر داعم للاستقرار وضامن المستقبل المزدهر، في حين يواصل الجهاز تأكيد الأثر الإيجابي لـ"خدمة الأمين" بتوجيهات سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والمتابعة المستمرة من سعادة اللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.

ويمثل الملتقى منصةً فعّالةً لتأكيد هذا الدور المحوري للمجتمع، بما لهذا النهج من أثر في تعزيز مسيرة التقدّم والازدهار في دبي ودولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في أمن المجتمعات واستقرارها.

ويستضيف الملتقى نخبة من كبار المسؤولين لمناقشة محاور إستراتيجية تبحث الأدوار التكاملية للمؤسسات الحكومية لبناء منظومة أمن مجتمعي مستدامة، ومن أبرز الحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، كما يشارك في النقاشات كل من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وسعادة غيث السويدي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة دبي للبيانات والاحصاء بهيئة دبي الرقمية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مبادرة نوعية مبتكرة لـ"خدمة الأمين" تتمثل في إطلاق أداة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جسور التواصل مع الجمهور وتوظيف أحدث التقنيات لترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي.

وعلى هامش الملتقى، يُقام معرض مصاحب يبرز مفهوم الأمن المجتمعي كواقع ملموس، بمشاركة جهات رائدة منها هيئة الثقافة والفنون بدبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومبادرة “فرجان دبي”، وحملة “دمي لوطني” من هيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث ستستعرض تلك الجهات مبادراتها العملية في تعزيز النسيج الاجتماعي وتأكيد مقومات الأمان الرقمي.