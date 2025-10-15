"رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف": جيتكس سانحة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في جودة حياة الأفراد

دبي في 15 أكتوبر/ وام / اطلع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة خلال زيارته لمعرض “جيتكس 2025”، على عدد من المبادرات الرقمية والذكية المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيدًا بالتطور والارتقاء المستمر الذي يشهده هذا الحدث الاستثنائي الذي يعد بمثابة منصةٍ رائدةٍ تقدم أبرز ما توصل إليه العالم في التقنية الحديثة.

وقال الدرعي إن معرض جيتكس يجسد الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة المرتكزة على الاستلهام من الواقع مع الاستعداد الأمثل للمستقبل بالتخطيط المثالي وصولاً إلى المقدمة التي تنشدها الدولة في مختلف مجالات الحياة، سيرًا على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي كان نموذجًا في وضع الإستراتيجيات النهضوية الاستباقية والتي نحصد ثمارها اليوم تطورًا ونماءً وازدهارا.

وأضاف معاليه أن معرض جيتكس هو سانحةٌ لتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، والعمل سويًا في استثمار التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وجودة حياة الأفراد، مؤكدًا حرص الهيئة على المشاركة السنوية في هذا الحدث وتعريف الجمهور بأحدث مبادراتها في إيصال رؤيتها ورسالتها للمجتمع محليًا وعالميًا بطرقٍ إبداعيةٍ مبتكرةٍ تتخذ من الرقمنة والذكاء الاصطناعي مرتكزاتٍ أساسيةً لتحقيق أهدافها وتقديم خدماتها للجمهور.

رافق معالي الدكتور الدرعي في الزيارة سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٌ من المسؤولين في الهيئة.