جمارك أبوظبي ورأس الخيمة توقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات الفنية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / وقّعت جمارك رأس الخيمة على هامش مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، اتفاقية تعاون مع جمارك أبوظبي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي عبر تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود الجمارك في الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتبني حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي وتعزيز التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتركّز الاتفاقية على بناء شراكة نوعية في مجالات تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات وتوسيع استخدام الأنظمة التقنية الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة للقطاع الجمركي واللوجستي ويعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي رائد.