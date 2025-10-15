الإمارات تشارك في اجتماع معاهد الإدارة العامة بدول "التعاون"

دبي في 15 أكتوبر /وام/ شاركت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في الاجتماع الـ23 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجالات الكفاءة الإدارية، وتطوير المواهب البشرية الحكومية.

وترأس وفد الدولة سعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بمشاركة سعادة ابراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات المبتكرة وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة في شؤون الكفاءة الإدارية والموارد البشرية على مستوى دول مجلس التعاون، التي تهدف إلى النهوض بالكوادر الوطنية العاملة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المبادرات المقدمة من جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك عرض نتائج مبادرة دولة الإمارات "حلول تدريبية مبتكرة"، إلى جانب مناقشة الخطة الجديدة للدورة اللاحقة، وذلك بهدف تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة وتنمية الموارد البشرية.

وأكد سعادة فيصل بن بطي المهيري، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً لتمكين وتطوير الموارد والمواهب البشرية الحكومية، واستشراف المستقبل من خلال تسخير أفضل الأنظمة والممارسات والحلول الرقمية الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، كجزء من تحقيق رؤيتها الطموحة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.

وأضاف أن حكومة الإمارات نجحت في خلق منظومة عمل مرنة ذكية واستباقية قادتها إلى الريادة العالمية في كثير من المجالات، لا سيما برامج تطوير وتمكين الكوادر الوطنية.

واختتم الاجتماع أعماله بالتأكيد على تعزيز أوجه التعاون والشراكات بين دول مجلس التعاون في المجالات ذات الصلة، إلى جانب تفعيل التبادل المعرفي وتبادل الخبرات فيما بينها.