نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج 117 من طلبة كلية أبوظبي للإدارة

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج دفعة عام 2025 من كلية أبوظبي للإدارة، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والذي أقيم على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي.

وضمّت الدفعة 117 خريجًا وخريجة من برامج الماجستير التي تطرحها الكلية، وتشمل ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في الجودة وتميّز الأعمال، وماجستير العلوم في القيادة وتطوير الأعمال، وماجستير العلوم في تحليل الأعمال بتخصصَي إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته بهذه المناسبة: يسرني أن أكون معكم اليوم في هذا الاحتفال المبارك بالخريجين والخريجات من كلية أبوظبي للإدارة؛ التي تسعى إلى إعداد أجيال على درجة عالية من التأهيل في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، ليكونوا قادرين على الإسهام النشط في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في المجتمع.

وأكد معاليه أن الكلية تعبر في ذلك، عن فهمها العميق والتزامها القوي بالرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في ضرورة أن تكون الجامعات والكليات في الدولة مراكز حقيقية للتميّز، يكون فيها الخريج مؤهّلًا للتجديد والابتكار، واعيًا بآليات التفكير العلمي والتقني المتطوّر، قادرًا على التعامل مع مختلف الحالات والعوامل، حريصًا على التعلّم الذاتي والمستمر، ملتزمًا بالقيم والمبادئ النبيلة، مشاركًا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

وأضاف معاليه أن هذا الحفل الذي نهنئ فيه الخريجين والخريجات، هو مناسبة مواتية لجميع أفراد أسرة هذه الكلية كي يتقدّموا بعظيم الشكر ووافر التقدير والاحترام إلى صاحب السمو رئيس الدولة، “حفظه الله”؛ يؤكدون لسموه وللدولة كلها الوعد بأن تكون كلية أبوظبي للإدارة دائمًا نموذجًا وقدوة في الالتزام برؤيته في تطوير سبل أدائها لرسالتها؛ سواء في الأخذ بالأنظمة والمناهج وبرامج البحوث المتطورة، أو تعزيز علاقاتها مع مؤسسات المجتمع، أو الانفتاح على الكليات والجامعات العالمية المرموقة، أو الالتزام الثابت والقوي بتمكين أبناء وبنات الوطن من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية والرخاء في كافة ربوع الدولة، بل والمنطقة والعالم.

وقال معاليه إن خدمة المجتمع في أبوظبي، وخدمة المجتمع في الإمارات، والارتباط القوي بالنظام المعرفي والتقني في العالم، والحرص على تحقيق مستويات عالمية في الأداء، هي معالم رئيسية في عمل هذه الكلية؛ وذلك كله يجعلنا فخورين، إلى أبعد غاية، بهؤلاء الخريجين والخريجات؛ نعبر عن السعادة والسرور بهم، ونقدّم لهم تمنياتنا الطيبة بالنجاح والتوفيق.

وأضاف معاليه مخاطبًا الخريجين والخريجات: ألف مبروك لكم جميعًا؛ أنتم اليوم تخرجون إلى عالم يتغيّر باستمرار، عالم تتلاشى فيه الحدود ويتسم بالمنافسة على كل المستويات، ويتطلب منكم الأخذ بالمبادرة والقدرة على المنافسة والإنجاز ولكي تحققوا ذلك، عليكم الإفادة من المعارف والمهارات في الإدارة وريادة الأعمال التي تزودتم بها في هذه الكلية، وأن تكونوا مثالًا وقدوة في العمل الجاد وتحمل المسؤولية والحرص على التعلّم المستمر.

وختم معاليه كلمته قائلًا: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإمارات دائمًا كي تكون وباستمرار وطنًا ناجحًا ومتقدّمًا، وطنًا للتنمية البشرية الحقة، وطنًا للفرص والإمكانات المثمرة، وطنًا للخير والسلام، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،"حفظه الله".

وحضر الحفل كلٌّ من سعادة الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء الكلية، والدكتور مارك بولين، رئيس الكلية بالإنابة، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وعدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وأولياء أمور الخريجين.

واختُتم الحفل بتقديم الهدية التذكارية إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والتقاط الصورة الجماعية التذكارية.