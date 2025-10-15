بقرار من حمدان بن محمد .. صباح الشامسي مُساعِداً لأمين عام المجلس التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم “83” لسنة 2025 بتعيين صباح سالم الشامسي، مُساعِداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الاتصال الحُكومي وشُؤون الأمانة العامّة.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.