شركات محلية وعالمية تنطلق من إكسباند نورث ستار" إلى الأسواق العالمية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أكدت شركات رقمية محلية وعالمية ذات إمكانات واعدة أن معرض "إكسباند نورث ستار"، يعد منصة فريدة للتمكين والنمو والتوسع، حيث تم خلاله طرح حلول رقمية متطورة وتقنيات فائقة الحداثة تواكب احتياجات قطاعات متنوعة، تسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.

واستقطب المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نخبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، كما قدم حلولاً مبتكرة في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي وحماية الخدمات السحابية من الانقطاع وتقنيات الاستشعار المتقدمة.

وتعمل "لاتيتيودو 40"، وهي شركةً ناشئة إيطالية متخصصة في الابتكار، ضمن مركز حاضنات الأعمال التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث تطوّر الشركة منصة "إيرتاليتكس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحويل صور الأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق.

وأشار فرانشيسكو أماتو، ممثل تطوير الأعمال في "لاتيتيودو 40"، إلى الأهمية الإستراتيجية لدبي، لافتاً إلى أنهم يسعون إلى ترسيخ حضورهم في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في دبي التي تعتبر الخيار الأمثل لهذه الخطوة.

وأشاد إيفان شكفارون، الرئيس التنفيذي لشركة "سوشال لينكس" التي تعمل على تمكين المحققين وخبراء الأمن من خلال توفير حلول متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بمكانة دبي كمركز تكنولوجي عالمي، مشيراً إلى أنها واحدةً من أسرع أسواقنا نمواً، وهي مدينة استثنائية تضع الابتكار في صميم رؤيتها.

وقال أرماندو كالتابيانو، الرئيس التنفيذي لشركة "تروسينس"، وهي شركة إيطالية متخصصة في تقنيات الرادار والموجات الراديوية عريضة النطاق، إننا أتينا إلى "إكسباند نورث ستار" دون توقعات مُسبقة، وعقدنا اجتماعات مثمرة مع شركات إماراتية مهتمة بتقنيتنا الفريدة، ونعتقد أننا بنينا علاقات مثمرة هنا، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بشراكات ناجحة.