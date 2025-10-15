غرفة دبي للاقتصاد الرقمي و"28 ديجيتال" تتعاونان لدعم الشراكات الرقمية

دبي في 15 أكتوبر /وام/ أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "28 ديجيتال"، المتخصصة بدعم المعرفة والابتكارات الرقمية في أوروبا، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الرقمية بين رواد الأعمال في دبي والدول الأوروبية.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار2025" الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتختتم فعالياته اليوم في دبي هاربور، بمشاركة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؛ وفيديريكو منا، الرئيس التنفيذي لـ "28 ديجيتال".

وقال سعيد القرقاوي، إن التعاون مع "28 ديجيتال" يشكل خطوة مهمة في جهود الغرفة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتقنية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن تعزيز التعاون بين بيئة الأعمال التكنولوجية في دبي والدول الأوروبية، سيسهم في تطوير مسارات جديدة ونوعية للابتكار والاستثمار والنمو في القطاعات الرقمية كافة.

وسيتعاون الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، لإتاحة فرص جديدة أمام الشركات التقنية الناشئة في دبي وأوروبا، في مجالات رئيسية تتضمن استكشاف الأسواق الجديدة، وتيسير فرص الأعمال والاستثمار، وتوفير دعم متكامل للشركات الراغبة في تأسيس حضور لها في دبي وأوروبا؛ كما سيعملان على دعم المشاركة الفاعلة في منظومات الابتكار الخاصة بكل منهما، وتنظيم البعثات التجارية، وتوجيه المستثمرين نحو فرص جديدة، وتسهيل الوصول إلى الحاضنات ومسرّعات الأعمال وخدمات التمويل المحلية.