جائزة "حمدان-الإيسيسكو" لتطوير المنشآت التربوية تطلق دورتها الخامسة

دبي في 15 أكتوبر /وام/ أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، انطلاق الدورة الخامسة من جائزة حمدان – الإيسيسكو لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، والتي تُعد إحدى أبرز المبادرات المشتركة الرامية إلى دعم وتقدير الجهود الهادفة إلى تحسين البيئة التعليمية في دول العالم الإسلامي، وتعزيز استدامة وجودة البنية التحتية التربوية.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المؤسسة ومنظمة الإيسسكو تتشاركان في دعم التعليم في العالم الإسلامي من خلال هذه الجائزة، وكذلك برامج صندوق حمدان الإيسسكو، ما يجسد مؤسسة حمدان ورسالتها في دعم مسيرة التعليم والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التميز والابتكار.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال التعاون الوثيق مع "الإيسيسكو"، إلى تعزيز ثقافة التطوير المؤسسي والعمل المجتمعي المشترك، وتشجيع المبادرات النوعية التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في جودة التعليم واستدامته، لافتا إلى أن تطوير المنشآت التربوية ليس فقط تحسين للبنية التحتية، بل استثمار إستراتيجي في الأجيال القادمة، يُسهم في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الإبداع والابتكار وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للعالم الإسلامي.

وتستقبل الجائزة طلبات الترشيح الشهر الجاري، فيما تُقام الورش التعريفية حول الجائزة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026، على أن يُغلق باب الترشيح يوم 20 مارس 2026، على أن يُعلن عن الفائزين في يونيو 2026.

يُذكر أن جائزة حمدان – الإيسيسكو لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي انطلقت عام 2017 برعاية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بهدف مساندة جهود الإيسسكو الموجهة إلى تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وتشجيع الجهود التطوعية الرامية إلى تطوير وبناء منشآت تربوية جديدة.

كما تهدف الجائزة إلى الارتقاء بالبنية التحتية التعليمية في العالم الإسلامي، وتستهدف الجهات الخيرية، والمؤسسات التطوعية، والمانحين والمتبرعين.

ويتم الترشح للجائزة عبر الترشح الذاتي أو الترشح بالتزكية، من خلال تعبئة استمارة الطلب باللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية عبر النظام الإلكتروني المعتمد على الرابط: https://tahkeem.ha.ae/login.xhtml وذلك في موعد أقصاه 20 مارس 2026.