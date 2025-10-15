"التنمية الأسرية" تستعرض خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في "جيتكس"

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / استعرضت مؤسسة التنمية الأسرية خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025" أحدث خدماتها الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.

وتمتلك مؤسسة التنمية الأسرية حالياً 29 خدمة رقمية متكاملة متاحة عبر منصة "تم"، وقد عملت خلال عام 2025 على تطوير 11 خدمة من هذه الخدمات لتصبح مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع مستوى التفاعل، وتقديم خدمات استباقية وسلسة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وابتكار، وتدعم مسيرة التحول الذكي وجودة الحياة للأسرة والمجتمع.

وأكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أرست بفكرها المستنير أسس الريادة في العمل الاجتماعي والتنموي، ووجهت بتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققها المؤسسة في مجال التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي تجسد ترجمةً عملية لتوجيهات سموها في تعزيز جودة الحياة للأسر وتمكينها من الاستفادة من الحلول الذكية التي تواكب تطلعات حكومة أبوظبي نحو المستقبل.

وقالت إن مشاركة المؤسسة في "جيتكس جلوبال 2025" تسلط الضوء على خدمة "مساعد تم الذكي"، التي تجسد نموذجاً متقدماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكن هذه الخدمة التفاعلية المستخدمين من الوصول بسهولة وسرعة إلى مختلف الخدمات والمعلومات عبر منصة "تم"، من خلال واجهة محادثة ذكية توفر تجربة سلسة ومتكاملة".

وأضافت أن "مساعد تم الذكي" يسهم في تبسيط رحلة المتعاملين عبر جمع أكثر من 1100 خدمة رقمية ضمن قناة موحدة، ما يعزّز من كفاءة الخدمات الحكومية والخدمات التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية، ويرتقي بمستوى التفاعل الرقمي، ويدعم جهود التحول الذكي الهادفة إلى توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد بمرونة وسرعة.

وأشارت الرميثي إلى أن المساعد الذكي في منصة "تم" يلعب دوراً مهماً في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المتعاملين إليها من خلال منظومة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتيح للمستخدمين التفاعل عبر واجهة محادثة ذكية تشبه المحادثات النصية العادية، متوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، ويعتمد على تقنيات تحليل اللغة الطبيعية (NLP) لفهم اللغة العربية والإنجليزية واستيعاب نية المستخدم.

وبينت سعادتها أنه في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة، طورت مؤسسة التنمية الأسرية خلال عام 2025 عدداً من الخدمات الرقمية لتصبح مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 11 خدمة نوعية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات استباقية وسلسة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.