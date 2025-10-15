شراكة بين مدينة دبي للإنترنت و“سكولكوڤو” الروسية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / وقعت مدينة دبي للإنترنت، التابعة لمجموعة تيكوم، شراكة إستراتيجية مع مؤسسة “سكولكوڤو” الروسية، بهدف تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة ودعم توسّع شركات التكنولوجيا الناشئة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الشراكة التي تم توقيعها على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025” في إطار جهود المدينة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتهيئة بيئة محفّزة للشركات المبتكِرة.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إنّ الشراكة الجديدة تمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة تكنولوجية أكثر انفتاحاً، مؤكداً أنّ منظومة مؤسسة سكولكوڤو تستقطب مجموعة واسعة وغنيّة من المواهب الناشئة والمتمرّسة في مجال التكنولوجيا، ونطمح من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز سبل التعاون مع هذه المواهب المبتكِرة وفتح آفاق جديدة أمامها لتعزيز مساهمتها في مشهد الابتكار العالمي.

من جانبه، أشار تيمور كورنيلوڤ من مؤسسة سكولكوڤو إلى أنّ التعاون مع مدينة دبي للإنترنت سيوفّر للشركات الروسية فرصاً لدخول أسواق المنطقة وإطلاق مشاريع تجريبية جديدة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الطرفين بتمكين الشركات المبتكِرة ودعم ريادة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.