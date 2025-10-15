"دبي الرقمية" تطلق برنامج التوازن الرقمي بالتعاون مع ثلاث جهات حكومية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أطلقت هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي برنامج التوازن الرقمي ضمن فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” بهدف تمكين الأفراد من عادات رقمية صحية تعزز جودة حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

ويعد البرنامج أحد البرامج الإستراتيجية لهيئة دبي الرقمية، ويهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، وبناء مجتمع قادر على توظيف التقنيات الحديثة بإيجابية ومسؤولية، وتجنب آثارها السلبية السلوكية والصحية والاجتماعية.

ويتضمن االبرنامج تطوير سياسات وإرشادات عملية للمدارس والجهات الحكومية والشركات، وإطلاق حملات توعية وورش عمل وسفراء للتوازن الرقمي بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن البرنامج يجسد رؤية حكومة دبي في تحقيق التوازن بين التطور التقني ورفاه الإنسان، انسجاماً مع “عام المجتمع”، ومع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن المبادرة تعكس التزام الجهات الحكومية الأربع بتعزيز الصحة الرقمية والمجتمعية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً ذكيةً تراعي في تحولها الرقمي القيم الإنسانية، وتوازن بين التقنية والوعي لتحقيق رفاه وسعادة المجتمع.