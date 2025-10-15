اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يعلن قائمة مشاركيه في "الألعاب الآسيوية للشباب"

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اليوم عن قائمة منتخبيه للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين.

وأكد الاتحاد أن المنتخب الوطني للجوجيتسو سيشارك بـ18 لاعباً ولاعبة في المنافسات الآسيوية، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الحالي، وذلك في أوزان 48 و56 و62 و69 و85 كجم لفئة الرجال، و48 و52 و57 و63 كجم لفئة السيدات.

وأوضح أن المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة سيخوض المنافسات بـ10 لاعبين ولاعبات، في أوزان 50، و 60، و65 و70 و75 كجم ضمن فئة الرجال في المنافسات التقليدية، وأوزان 50 و60 و65 كجم في فئة الرجال ضمن المنافسات الحديثة، إلى جانب وزن 50 كجم لفئة السيدات في المنافسات التقليدية، ووزن 45 كجم في المنافسات الحديثة.

ويأتي تمثيل الإمارات في منافسات الجوجيتسو برعاية شركة “مبادلة للاستثمار”، في إطار دعمها المتواصل لتطوير اللعبة في الدولة، فيما تعكس المشاركة الواسعة في الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو مكانة الدولة الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية في رياضات الدفاع عن النفس، وفرصة مثالية لتمكين اللاعبين من اختبار قدراتهم أمام نخبة من المواهب الآسيوية الصاعدة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن دورة الألعاب الآسيوية تشكل منصة مهمة لإبراز التطور الكبير لرياضة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على تحقيق نتائج مشرفة تعكس التقدم الملحوظ في مستوياتهم الفنية.

وقال إن رياضة الجوجيتسو تحظى بمكانة مرموقة في المشهد الرياضي الإماراتي، وتُعد دورة الألعاب الآسيوية للشباب منصة مهمة لإبراز مستوى التطور الكبير الذي وصل إليه لاعبونا، مشيراً إلى أنه من خلال هذه المشاركة التي تمتد على مدار عدة أيام من البطولة، سيُظهر لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مهاراتهم العالية والتزامهم الكبير بقيم هذه الرياضة، ونحن على ثقة بقدرتهم على تحقيق إنجازات تليق باسم الإمارات.

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن هذه المشاركة تمثل محطة تطويرية مهمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، لاسيما على مستوى الفئات السنية.

وأعرب عن ثقته بقدرات لاعبينا الذين استعدوا جيداً من الناحية البدنية والذهنية والفنية، مشيراً إلى أن هذه البطولة تمنحهم فرصة ثمينة لاختبار مهاراتهم أمام نخبة من أبطال آسيا، كما تعكس التزام الاتحاد برعاية هذا الجيل الواعد وتمكينه من تمثيل الدولة بأفضل صورة.

وتُعد دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 إحدى أبرز المحطات الرياضية القارية التي تجمع عدداً كبيراً من نخبة الرياضيين الشباب من مختلف الدول الآسيوية، فيما تؤكد مشاركة الإمارات الفاعلة في منافسات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة مكانتها كإحدى الدول الرائدة في رياضات الدفاع عن النفس، وسعيها الدائم لتخريج أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة والتميز إقليميًا ودوليًا.