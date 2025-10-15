معرض "تنقل المستقبل" ينطلق في إكسبو الشارقة بمشاركة كبرى الشركات العالمية

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الأولى من معرض "تنقل المستقبل" الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمتخصص في المركبات الكهربائية والذكية والذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 18 أكتوبر الحالي بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المصنعة للمركبات الكهربائية إلى جانب حضور هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ومجموعة بيئة وعدد من الجهات الحكومية وقادة قطاع المركبات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والتنقل الذكي.

افتتح فعاليات المعرض سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة قطاع المركبات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والتنقل الذكي.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن المعرض يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشارقة نحو الريادة في دعم الاستدامة والابتكار ومنصة مهمة لتوحيد الجهود نحو المساهمة في صناعة مستقبل قطاع النقل المستدام الذي يشهد نمواً ملحوظاً حيث من المتوقع أن تتجاوز مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام 20 مليون وحدة أي أكثر من 25% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة حول العالم فيما تشير التقديرات والإحصائيات إلى أن حجم السوق العالمية للسيارات الكهربائية سيصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي في وقت تبرز فيه دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في تبنّي حلول التنقل المستدام مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة والاستثمارات الطموحة في البنية التحتية والابتكار والتوجه الإستراتيجي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات من قطاع النقل حيث أطلقت الدولة في هذا الإطار عددًا من المبادرات الوطنية المهمة من أبرزها إستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050 والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050 وفي ظل هذه الجهود المتكاملة تمضي الإمارات بثبات نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة فيما تُسهم إمارة الشارقة بدور ريادي في هذا التحول.

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن النسخة الأولى من معرض "تنقل المستقبل" تجمع تحت سقف واحد أكثر من 100 متحدث وخبير عالمي إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والدولية الرائدة في مجال المركبات الكهربائية والذكية ليشكل الحدث منصة دولية مهمة لمناقشة واستعراض أحدث الابتكارات في هذا المجال وتبادل الخبرات والأفكار وبناء شراكات استراتيجية وهو ما يدعم تسريع وتيرة التحول نحو منظومة نقل مستدامة في المنطقة وتوقع أن يستقطب المعرض في نسخته الأولى ما يزيد عن 5,000 زائر متخصص ومهتم من داخل الدولة وخارجها.

وتستعرض هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من مشاريعها المستقبلية ومبادراتها الرقمية التي تستهدف الارتقاء بخدمات النقل الجماعي وتحقيق التكامل بين النقل العام والخاص بالإضافة إلى حلول تنقل ذكية تراعي احتياجات فئات المجتمع كافة.

كما تعرض مجموعة “بيئة” أحدث خدماتها والمتمثلة في شواحن ION السريعة أعلى من 100 كيلوات بالساعة وتستطيع شحن سيارتين في نفس الوقت في أقل من 45 دقيقة.

ويشهد المعرض الذي تنظمه شركة "إم آي إيه إيفنتس" عرضاً لمجموعة من التقنيات التي تستشرف مستقبل أنظمة القيادة الذكية وعلى رأسها سيارة A2RL فورمولا 1 ذاتية القيادة والتي تعد المركبة الرياضية الذاتية القيادة الأكثر تطوراً في العالم وتعمل بالكامل دون سائق معتمدة على تقنيات متقدمة في الإدراك واتخاذ القرار والتحكم وبسرعة مذهلة تفوق 340 كيلومتراً في الساعة ويتيح المعرض للزوار فرصة فريدة لتجربة قيادة تفاعلية عبر جهاز محاكاة فورمولا 1 مرخص من AMG ومعتمد من FIA .

وضمن أجندة فعاليات المعرض ينعقد مؤتمر دولي يناقش على مدار 20 جلسة مجموعة من الموضوعات الحيوية ذات الصلة بواقع ومستقبل المركبات الكهربائية وتغطي جلسات المؤتمر محاور من أبرزها تأثير مبادرات وجهود حكومة دولة الإمارات على تعزيز قطاع النقل الأخضر وسبل تسريع تبني المركبات الكهربائية في الأساطيل التجارية وفرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال بالإضافة إلى تحديات وحلول سلسلة توريد المركبات الكهربائية.

ويغطي المعرض عشرة قطاعات رئيسية تمثل سلسلة القيمة الكاملة لصناعة المركبات الكهربائية مما يمنح المشاركين والزوار فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والتجهيزات التي تشكل ملامح النقل في المستقبل.

وتضم قائمة المشاركين في المعرض نخبة من أهم الشركات العالمية المتخصصة في المركبات الكهربائية والذكية ومن أبرزها آيون موبيليتي وتسلا وأومودا جايكو وفينفاست وشنغهاي سيلفرستونز للسيارات وإنفاي باور.