"جيتكس جلوبل 2025".. مبادرات ومشاريع مبتكرة في جناح حكومة أبوظبي

دبي في 15 أكتوبر/ وام / كشفت حكومة أبوظبي على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 عن مجموعة جديدة من المشاريع والابتكارات والشراكات الاستراتيجية، التي تُسرع رؤيتها في أن تصبح أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

تشارك في جناح حكومة أبوظبي أكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية تحت شعار “حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع”، في نموذج يعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتمكين تجارب رقمية ذكية آمنة، تضع الإنسان على قمة أولوياتها.

ومن أبرز المشاريع التي أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي اليوم، الإصدار الأحدث والأكثر تطوراً من منصة «تم 4.0»، والتي تجمع أكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة، وتتضمن مجموعة واسعة من الميزات والخصائص والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمساحات التفاعلية «مساحات تم» التي تدمج الخدمات وتصممها بناءً على لحظات حياة أفراد المجتمع من المتعاملين.

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي– أبوظبي: يوظف التحديث الأخير لمنصة (تم) الذكاء الاصطناعي لتكييف التجارب مع ملفات تعريف المتعاملين واهتماماتهم واحتياجاتهم، ما يشكل الإصدار الأكبر والأكثر ديناميكية في تاريخ المنصة، وهو مُصمم كنموذج رقمي متكامل يعيد تعريف الخدمات الحكومية، ويُجسد بشكل واقعي مفهوم الذكاء الاصطناعي".

ومن أبرز الميزات الجديدة التي تضمنها منصة «تم 4.0» هي "الحكومة الذاتية، التي تمثل أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم، يدير المهام المتكررة تلقائياً مثل؛ مهام تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية، ما يتيح لأفراد المجتمع التركيز على ما هو أهم في حياتهم اليومية.

وبناءً على هذا الأساس، تقدم منصة «تم 4.0» ميزتي «البحث برؤية جديدة» و«الدليل الذكي»، وهما خاصيتان جديدتان توفران دعماً صوتياً ومرئياً خطوة بخطوة، وتحللان أفكار واهتمامات المستخدم، وتتحققان من صحة الوثائق بصرياً لتبسيط حتى أكثر الخدمات تعقيداً.

وتقدم وحدات الهولوغرام «تم هولوغرام» مراكز مساعدة متنقلة تتيح للمستخدمين التواصل مع موظفين مباشرين باللغتين العربية أو الإنجليزية لتلقي الإرشادات الفورية خطوة بخطوة، بالإضافة إلى خدمة «تم لكم» التي تتيح للمستخدمين طرح الأفكار والمشاركة في التصويت عليها، والتي من شأنها تشكيل الخدمات المستقبلية، وهي خدمة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وابتكار يواكب أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات.

وتمت إضافة مساحتان جديدتان على منصة «تم» هما؛ «التنقل» و«الأسرة» بالإضافة إلى مساحة «صحتنا» التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبذلك تدمج هذه المساحات الجديدة إلى جانب مساحات الأعمال والعقارات، الخدمات الرئيسية من عدة جهات في منصة موحدة سهلة الاستخدام تعكس نهج أبوظبي المرتكز على الإنسان في الحكومة الرقمية. وشملت الإضافات الجديدة الأخرى لمنصة «تم» شراكات إستراتيجية جديدة تسهم في جعل التفاعل الحكومي أسرع وأبسط وأكثر ترابطاً.

ومن خلال التعاون مع دائرة البلديات والنقل، أصبح بإمكان أفراد المجتمع الآن شراء وبيع المركبات مباشرة عبر «تم» كما يتيح التكامل الجديد مع مركز أبوظبي العقاري إجراء معاملات العقارات بسلاسة وتعزز مذكرات التفاهم الجديدة مع شرطة أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية رفاهية المجتمع من خلال خدمات الرعاية الأسرية والاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتبسط خدمة شراء التأمين عبر منصة «شوري» الحماية للمواطنين والمقيمين، بينما يربط التكامل مع منظومة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المستخدمين بخدمات التحقق الفوري من الوثائق وتوسعت شراكات «تم» عبر التعاون مع وزارة الخارجية لتقديم التصديق الرقمي والتحقق من الخدمات.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل عن خمس شراكات إستراتيجية لتعزيز مستقبل النظام الحضري الذكي في أبوظبي تشمل شركاء مثل: «إي آند» للمدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشر الطائرات بدون طيار عبر شبكة الجيل الخامس، وكابجيميناي لتطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبلدية والنقل، و Hikvision لأنظمة المراقبة والسلامة العامة الذكية، وأنالوج استوديوز وأوريجن تكنولوجي لدمج التوائم الرقمية والذكاء الحضري القائم على الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الدائرة عن إطلاق روبوت التفتيش الذكي الذي يستخدم مستشعرات الذكاء الاصطناعي لدوريات صيانة حديقة العائلة في أبوظبي وعن منصة التوأمة الرقمية، التوأم الرقمي الجديد للإمارة، والتي تعد الطبقة المركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخطيط الحضري والعمليات في الإمارة، وتجمع بين البيانات المباشرة والروبوتات والتحليلات الاستشرافية، وتراقب البنية التحتية والتنقل باستمرار، ما يمكن الجهات المعنية من محاكاة وتوقع وتنظيم وتطوير المدينة.

وتمتد رؤية أبوظبي لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من خدمات المواطنين لتشمل الأسس التي تربط الأنظمة والأشخاص والقرارات من السحابة السيادية والأمن السيبراني إلى حوكمة البيانات وتطوير المواهب.

وأعلنت دائرة التمكين الحكومي _ أبوظبي عن خمس شراكات رقمية إستراتيجية مع سايبرجيت لتوفير حماية سيبرانية على مدار الساعة للأنظمة الحكومية، وكور 42 لتسريع التحوُّل السحابي ورفع جاهزية الذكاء الاصطناعي عبر السحابة السيادية، و«اتصالات من إي آند» لتقديم بنية تحتية رقمية موحدة وهندسة مراكز بيانات متقدمة تربط جميع الجهات الحكومية، ومايكروسوفت التي ستتعاون مع الدائرة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وابتكار السحابة وقدرات الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي.

وعرض مركز الإحصاء – أبوظبي مبادرتين رائدتين في مجال البيانات: «بيان 4.0» ومنصة «تبيان» ويوفر تطبيق «بيان 4.0» المنصة الموحدة لاتخاذ القرار، تجربة تفاعلية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية والوصول إلى مؤشرات إحصائية فورية تدعم وضع السياسات والإستراتيجيات القائمة على المعرفة.

بينما توفر منصة «تبيان» الموحدة للإنتاج الإحصائي، نظاماً موحداً لإدارة البيانات والتحقق منها، بما يعزّز الكفاءة والتكامل في منظومة العمل الإحصائي في الإمارة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

ووقعت جمارك أبوظبي اتفاقيتي تحديث جمركي مع وزارة الاقتصاد والسياحة وجمارك رأس الخيمة لتسهيل التجارة المتكاملة من خلال أنظمة رقمية متقدمة. ولتوسيع أجندة أبوظبي للذكاء في التنقل والبنية التحتية، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم إستراتيجية جديدة مع «أبوظبي للتنقل» (المعروفة سابقاً بمركز النقل المتكامل) وتشمل تلك الشراكات مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتعزيز التعاون في البيانات والتحليلات، وأبوظبي البحرية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتعزيز تكامل بيانات النقل البحري والبري، وK2 لتسريع التحول الرقمي في إدارة أصول النقل وتطوير الشرق الأوسط وإفريقيا لأنظمة تخطيط التنقل والسلامة المرورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتمثل الشراكات التسع عشرة المعلنة أكبر تعاون جماعي في تاريخ حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، ما يعكس نهج المنظومة الحكومية المتكاملة لتحقيق أول حكومة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي.