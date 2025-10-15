"إم جي إكس" و"الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" و"جلوبال إنفراستركتشر" يستحوذون على "ألايند داتا سنترز"

نيويورك في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة "إم جي إكس" شركة الاستثمارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، و"الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لشركة "بلاك روك" ويُشار إليهم مجتمعين بـ"التحالف"، عن استحواذهم على 100% من أسهم شركة "ألايند داتا سنترز" ("ألايند" أو "الشركة") من "ماكواري لإدارة الأصول" إلى جانب شركائها المشاركين في الاستثمار.

وتهدف هذه الصفقة لتعزيز آفاق التوسع في خدمات الجيل الجديد من البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتُقدّر القيمة الإجمالية للمؤسسة ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي وتأسست "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" بمبادرة من "إم جي إكس" و"بلاك روك" و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لـ “بلاك روك"، و"مايكروسوفت" و"إنفيديا"، وذلك بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي المدفوع بالتقنيات الذكية.

ويضمّ مستثمروها الماليون الرئيسيون كلاً من "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية" و"تماسك".

وستواصل الشركة مباشرة أعمالها من مقرّها الرئيسي في مدينة دالاس بولاية تكساس، تحت قيادة الرئيس التنفيذي أندرو شاب وفريق الإدارة الحالي.

ويقدّم التحالف خبرات وقدرات غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ويشمل ذلك قدرة "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" على تأمين رؤوس أموال ضخمة وعلى مدى زمني طويل، فيما تركز "إم جي إكس" شركة الاستثمار العالمي الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى الخبرة الراسخة لـشركة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" باعتبارها أحد أبرز المستثمرين في البنية التحتية على المستوى العالمي، مع سجلها الواسع في امتلاك وتشغيل بعض من أكبر الأصول في هذا المجال.

وسوف يقوم هذا الاستحواذ الجديد بتأمين رأس المال والدعم الإستراتيجي اللازمين لشركة "ألايند" لتسريع وتيرة النمو، وتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع والمستدامة.

وتُعد هذه الصفقة أول استثمار لـ "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وتمثّل خطوة مهمة نحو هدفها المتمثل في توظيف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، مع إمكانية الوصول إلى 100 مليار دولار من التمويل عند احتساب الديون.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية واستيفاء الشروط الاعتيادية لإغلاق الصفقة.

وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" ورئيس مجلس إدارة "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي": تتمتع الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بموقع إستراتيجي يمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحيوية مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي وتعمل على توحيد جهود أبرز الشركات العالمية وحشد رؤوس الأموال الخاصة بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز النمو والإنتاجية على مستوى العالم.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس" ونائب رئيس مجلس إدارة "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي": ندخل اليوم عصراً جديداً، حيث سيُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة اقتصاداتنا بصورة جذرية ويحقق نمواً متسارعاً على مستوى العالم وستشكّل البنية التحتية الحاسوبية واسعة النطاق الركيزة الأساسية لهذا التقدّم ويجسّد استثمارنا في شركة "ألايند داتا سنترز" هذه القناعة، حيث يتم توجيه رؤوس أموال قابلة للتوسّع نحو شركة تتميّز بالكفاءة والنمو، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وقال بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" ، التابعة لـ"بلاك روك": يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي ومن خلال الجمع بين المنصة المرنة والقابلة للتوسع لشركة (ألايند) ورأس المال والقدرات التي توفرها "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، سنعمل على بناء أسس البنية التحتية القادرة على دعم الابتكار على نطاق واسع.

وقال أندرو شاب، الرئيس التنفيذي لشركة "ألايند داتا سنترز": سيسهم التعاون مع التحالف في تسريع مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير البنية التحتية التي تدعم اقتصاد المستقبل الرقمي وبفضل الحضور العالمي، والموارد الواسعة، والخبرة العميقة لشركائنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتمويل، فإننا على أتمّ الاستعداد للتوسّع بوتيرة أسرع، وتعزيز الابتكار، وإعادة رسم حدود الممكن في مجال البنية التحتية المستدامة لمراكز البيانات.