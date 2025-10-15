تفاهم بين "دبي للخدمات المالية" و"تنظيم الأصول الافتراضية" لتعزيز التعاون التنظيمي

دبي في 15 أكتوبر/ وام / وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، الجهة المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي بما في ذلك المناطق الحرة المنشأة فيها باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التنظيميتين في أداء مهامهما ضمن نطاق اختصاص كل منهما، ودعم تطوير سوق قوية وعالية التنظيم للأصول الافتراضية في دبي.

ووقّع المذكرة كلٌ من مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية على هامش أعمال معرض "جيتكس جلوبال".

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في مسائل الترخيص والإشراف والإنفاذ، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتسهيل تبادل المعلومات لتعزيز النزاهة والثقة في أسواق الأصول المالية والافتراضية في دبي.

ويأتي التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في وقت حلت فيه دبي ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية في العالم، وتقدمت إلى المركز الحادي عشر عالمياً وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية في نسخته الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر 2025، وتبوأت الإمارة هذا التصنيف مدفوعةً بالتزامها الراسخ بتعزيز الابتكار في إطار أجندة دبي الاقتصادية "D33".