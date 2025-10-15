مهرجان صير بونعير ينطلق غدًا على شاطئ الحيرة في الشارقة

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / تنطلق غدًا فعاليات النسخة الـ25 من مهرجان صير بونعير الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة احتفاءً بـ اليوبيل الفضي للمهرجان وذلك على شاطئ الحيرة في مدينة الشارقة.

وتمتد فعاليات المهرجان هذا العام لتشمل كُلًّا من شاطئ الحيرة في مدينة الشارقة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر الحالي بهدف إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في الفعاليات البيئية والتراثية المتنوعة وجزيرة صير بونعير خلال يومي 24 و25 أكتوبر ليتمكّن الجمهور من عيش أجواء الجزيرة وموروثها البحري العريق سواء بزيارتها مباشرة أو من خلال الفعاليات المنقولة إلى الشاطئ في تجربة بيئية وثقافية متكاملة تعكس غنى الإرث البحري والطبيعي لإمارة الشارقة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان قد أعلنت عن الهوية البصرية الجديدة لمهرجان صير بونعير التي تُجسّد تاريخ الجزيرة العريق وثراءها الطبيعي الفريد وتعكس ارتباط الإنسان ببيئته البحرية عبر الأجيال كما كشفت عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان www.sirbunairisland.com الذي يُعد منصة تفاعلية متكاملة تُتيح للجمهور الاطلاع على جدول الفعاليات والأنشطة واستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا لزيارة المهرجان في الجزيرة بالقوارب الخاصة بعد الحصول على التصريح اللازم.

وستكون نسخة هذا العام الأكثر انفتاحًا على الجمهور منذ انطلاق المهرجان إذ تتيح زيارة جزيرة صير بونعير من خلال التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني بما يضمن تجربة سلسة وآمنة تعكس روح الجزيرة ومكانتها التاريخية والبيئية كإحدى أبرز الجواهر الطبيعية في دولة الإمارات.

ويتضمّن المهرجان مجموعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل التعليمية والعروض التراثية التي تسلّط الضوء على البيئة البحرية والجهود المحلية في صون التنوع البيولوجي إلى جانب فقرات ترفيهية وثقافية تستهدف جميع أفراد العائلة.