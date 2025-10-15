شراكات دولية ومحلية من 29 جهة ومنصة تدعم منتدى الشارقة للاستثمار 2025

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / تستقطب النسخة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025 التي ستعقد يومي 22 و23 من أكتوبر الحالي زخماً واسعاً من الشراكات المؤسسية والمجتمعية حيث يشارك في الحدث 22 جهة راعية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والإعلامية إلى جانب 7 عارضين من مؤسسات استثمارية وتنموية إقليمية ودولية ما يعكس المكانة الرائدة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الاستثمار وصناع القرار والمؤسسات الداعمة لاقتصاد المستقبل.

ويأتي المنتدى هذا العام في دورة استثنائية تعقد في مركز الجواهر للمناسبات و المؤتمرات ضمن أجندة موحّدة وفعاليات مشتركة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “وايبا” ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات بمشاركة 130 متحدثاً دولياً من القادة وصنّاع القرار الاقتصادي والاستثماري وما يزيد على 160 فعالية وحضور متوقع يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويترسخ حضور المؤسسات الوطنية الكبرى في المنتدى من خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشريك الاستراتيجي إلى جانب الشركاء الحكوميين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومدينة الشارقة للإعلام “شمس” كما يشارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بصفته شريك الموقع ما يؤكد التكامل المؤسسي في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة وتعزيز البيئة المحفزة للابتكار وريادة الأعمال.

ويضم المعرض المصاحب للمنتدى سبع جهات عارضة تمثل مؤسسات استثمار وتنمية دولية وإقليمية من بينها مدينة الشارقة للنشر – المنطقة الحرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة وشركة توري هاريس بزنس سوليوشنز وشركة الصكوك الوطنية ما يضفي على المنتدى بعداً دولياً واسعاً في مجال تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون العابر للحدود.