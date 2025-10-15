لطيفة بنت محمد: "جيتكس جلوبال" ترجمة عملية لاهتمام القيادة الرشيدة بتبنّي التكنولوجيا قاطرةً أساسيةً للنمو

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم “جيتكس جلوبال 2025”، أكبر معارض العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 17 أكتوبر الجاري، واطّلعت سموّها على جانب من أحدث الابتكارات التقنية والحلول الرقمية التي تطرحها الجهات العارضة من نحو 180 دولة.

وأثنت سموّها على الجهود الكبيرة وراء تنظيم هذا الحدث الضخم، مع الاحتفاء هذا العام بنسخته الخامسة والأربعين، ليواصل تأكيد مكانته منصةً رئيسةً تجمع رواد صناعة التكنولوجيا وأكبر مؤسساتها حول العالم، تمهيداً لخلق فرص جديدة تدفع التطوّر التكنولوجي قُدماً لخدمة الإنسان ودعم رخائه وتقدمه.

وقالت سموّها: جيتكس جلوبال ترجمة عملية لاهتمام القيادة الرشيدة بتبنّي التكنولوجيا قاطرةً أساسيةً للنمو والازدهار، بينما يعكس الحدث الدور المحوري لدبي في تعزيز بناء الشراكات ومد جسور التعاون بين أكبر وأهم صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا حول العالم، وتمكين الشركات الناشئة من اكتشاف فرص النمو، تأكيداً لمكانة دبي كشريك عالمي مؤثر في صُنع مستقبل مزدهر ينعم فيه الإنسان بكل مقومات التقدُّم والرخاء.

وأضافت سموّها: كما تدخل التكنولوجيا اليوم في تفاصيل الحياة اليومية كافة، أصبحت كذلك تمثّل ركيزةً رئيسة في دفع مسيرة التطوير الثقافي والإبداعي، ومع سرعة تطورها، نجد كل يوم إضافةً جديدةً تبدّل من أدوات التعبير، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتفاعل الإنسان مع الفنون والمعرفة. لاشك في أن دمج التقنيات الحديثة في العمل الثقافي، يُعيد تشكيل مفهوم الإبداع ليصبح أكثر شمولاً وتأثيراً وقدرةً على الوصول إلى دائرة أوسع من الناس، فالاستثمار في التكنولوجيا هو في أحد جوانبه استثمار في مستقبل الإبداع، وفي فتح مسارات جديدة تربط المبدع بالجمهور، والثقافات المحلية وبنظيراتها العالمية.

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في معرض جيتكس جلوبال، شملت عدداً من الأجنحة والمنصات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث الذي يجمع في دورته الـ45 أكثر من 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من حول العالم، حيث رافق سموّها خلال الجولة معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وشملت الجولة جناح "مجلس الأمن السيبراني" حيث استمعت سموّها لشرح حول أهم ما يستعرضه المجلس خلال الحدث العالمي من حلول ومبادرات تدعم جهود التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد حماية بيئتها الرقمية، كما تناول الشرح جهود المجلس في تعزيز الأمن السيبراني على الصعيد الدولي من خلال أوجه التعاون مع أبرز وأهم الجهات المعنية حول العالم، وكذلك مع أكبر المؤسسات العاملة في مجال تأمين الفضاء الرقمي والسيبراني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ويرسّخ نموذجها الرائد في مجال حماية البُنى التحتية الرقمية.

كذلك، زارت سموّ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي جناح مجموعة "إيدج" الإماراتية والتي تُعد من أكثر المجموعات التكنولوجية الوطنية تقدماً، حيث تابعت شرحاً حول جانب مما تعرضه المجموعة خلال المعرض من ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في مجال والتكنولوجيا السيبرانية والدفاع وتعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل، وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة.

وحرصت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني وحماية الأصول الرقمية، بما لهذا المجال من أهمية كبيرة في تأكيد ازدهار البيئة الرقمية وتأكيد الضمانات التي تكفل الحماية اللازمة لما تحويه تلك البيئة من معلومات وبيانات وأصول رقمية، والتي تمثل اليوم عصب الحياة الحديثة، والركيزة الأساسية لكافة القطاعات الحيوية.

فقد زارت سموّها منصة شركة "كراودسترايك" التي تُعد إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ورصد التهديدات والمخاطر في البيئة الرقمية، وتوفير الحلول اللازمة للتصدي لها، حيث استمعت سموها إلى شرح حول جانب من تقنيات المنظومات الأمنية الرقمية المتكاملة التي توفرها الشركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كذلك شملت الجولة منصة شركة "ريكورديد فيوتشر" العالمية ومقرها بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استمعت سموّها إلى شرح حول ما تطرحه الشركة الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني والتي تمتد لتغطي طيفاً واسعاً من الخدمات بدءاً من الرصد التقليدي للمخاطر الرقمية، وصولاً إلى الحلول المؤتمتة للتصدي للتهديدات الرقمية، والتي توفرها الشركة الرائدة لأكثر من 1900 من الشركات والمؤسسات والجهات الخاصة والحكومية في أكثر من 80 دولة حول العالم.