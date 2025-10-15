منصور بن محمد يزور "جيتكس جلوبال 2025" ويطّلع على أبرز الابتكارات التكنولوجية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، معرض "جيتكس جلوبال 2025"، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليواصل المعرض دوره الريادي كمنصة عالمية تجمع أبرز صُنّاع التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين في مجالات التحول الرقمي.

وخلال الزيارة، أكّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي أصبحت منصة عالمية تجمع العقول المبدعة والمستثمرين في صناعة المستقبل، مشيدًا سموه بما وصل إليه معرض "جيتكس جلوبال" من مكانة دولية جعلت منه نقطة التقاء لروّاد التكنولوجيا حول العالم، ومحرّكًا رئيسيًا لتسريع التحول الرقمي ودعم منظومة الابتكار.

وقال سموّه: نجاح جيتكس في استقطاب روّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم يعكس الثقة الدولية المتنامية بدبي كمركز للابتكار والتحول الرقمي، ويجسّد الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،"رعاه الله" في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي العالمي.

وأضاف سموه: جيتكس جلوبال بات منصة استراتيجية ترسخ ريادة دبي، وتعزز قدرتها على بناء شراكات عالمية تسهم في تسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يؤكد التزامنا بالاستثمار في المعرفة، والتقنيات المستقبلية لضمان تنافسية دبي ودولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، على مستوى العالم.

واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، يرافقه معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»، على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والروبوتات، والتقنيات الطبية الذكية، والبيانات الضخمة.

وزار سموه عدداً من أجنحة الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، من بينها جناح شركة "إي آند الإمارات"، التي عرضت باقة من الحلول الرائدة والتقنيات المستقبلية التي تجسّد رؤيتها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

كما توقف سموه أمام منصة شركة K2، التي عرضت منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتطورة تشمل مركبات الأجرة والتوصيل ذاتية القيادة.

وشملت جولة سموه جناح شركة الاتصالات السعودية "STC"، حيث استمع إلى شرح حول المبادرات والمنصّات الداعمة لاقتصاد المعرفة، وتطبيقات الجيل القادم من الاتصالات والبُنى الرقمية الداعمة لابتكارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتوقف سموه عند منصة القيادة العامة لشرطة دبي، التي كشفت عن 12 ابتكارًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تشمل منظومات تقنية ومنصات رقمية وخدمات تفاعلية وروبوتات متطورة، لتعزيز الأمن وتيسير الخدمات للمجتمع.

كما زار سموه منصة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث اطّلع على المبادرات والمشاريع الرائدة للهيئة ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول التنبؤية، بما في ذلك شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية.

وتوقف سموه عند منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، التي عرضت جهودها في توظيف الابتكار وأحدث التقنيات لتوفير خدمات ومبادرات رقمية تدعم تطوير العمل الحكومي وتعزز سعادة المعنيين، إلى جانب حلول "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة.

وزار سموه منصة القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث اطلع على ابتكارات ذكية تعزز سرعة الاستجابة وتقلل المخاطر، وترسخ ريادة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة السلامة العامة.

كما زار سموه منصة وكالة الإمارات للفضاء، التي عرضت أبرز مشاريعها ومبادراتها المستقبلية لتعزيز تنافسية القطاع الفضائي الوطني، إلى جانب تجربة تفاعلية مباشرة للمنصة الرقمية والخدمات الذكية الداعمة لمسار التحول الرقمي في القطاع.

واختتم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة منصة وزارة العدل، التي شاركت بتجربة تفاعلية مبتكرة تحت عنوان "محكمة المستقبل"، تتيح للزوار التعرف إلى نموذج متطور لمحكمة رقمية ذكية، تم تصميمها استناداً إلى سيناريوهات استشراف المستقبل لدى الوزارة.