برعاية منصور بن زايد .. الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق 21 أكتوبر بمشاركة محلية ودولية واسعة

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة محلية ودولية واسعة تضم نخبة من صنَّاع القرار والخبراء وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

يُنَظم الحدث من قبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ويستقطب الأسبوع مشاركات قياسية من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نُخبة من الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الابتكار الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة، وسلاسل الإمداد والتوزيع، والاستدامة والتغذية الصحية، إضافة إلى الأمن الغذائي والسياسات التنظيمية.

وتحظى فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء بشراكة إستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، التي تمثل ركيزة دولية في دعم جهود الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لدور المنظمة في النسخة السابقة من الحدث، إذ ساهمت "الفاو" في إثراء الحوار العالمي حول تحديات الغذاء، وتقديم رؤى علمية وسياسات مبتكرة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الإنتاج المستدام.

وتشارك "الفاو" هذا العام بوفد رفيع المستوى، حيث تؤكد هذه الشراكة مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحوار والعمل المشترك في هذا القطاع الحيوي، وتعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للحوار والعمل المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 وكابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن آخر التحضيرات والاستعدادات القائمة، إن تنظيم الحدث يندرج ضمن إستراتيجية مجموعة أدنيك لتطوير الفعاليات الرامية لدعم المبادرات والخطط الوطنية منها تعزيز الاستدامة الزراعية واستخدام أفضل الابتكارات التكنولوجية والاستثمار النوعي، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي المستدام. بما يساهم في تلبية رؤيتنا لدعم الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الجديدة، مع فتح الباب أما استقطاب الاستثمارات وإقامة الشراكات الاستراتيجية ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة في هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن النسخة الحالية من الأسبوع العالمي للغذاء تشهد معدلات نمو قياسية في كافة مؤشرات الأداء من حيث المساحة والعارضين والدول المشاركة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة الجديدة التي تُقام للمرة الأولى، إذ ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% لتصل إلى 33,542 متر مربع مقارنة مع الدورة السابقة، كما زاد عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 9% لتصل 2,070 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة مع الدورة الماضية.

وأكد أن عدد الدول المشاركة ارتفع ليصل إلى 75 دولة بنسبة نمو 11% مقارنة مع 67 دولة في الدورة الماضية مع استقطاب 18 دولة تشارك للمرة الأولى، فيما تمثل الشركات الوطنية ما نسبته 51%؛ والتي تبلغ 1,055 شركة وعلامة تجارية من مجمل عدد العارضين والعلامات التجارية.

كما تشهد الدورة الثانية للأسبوع مشاركة 543 شركة وعلامة تجارية جديدة تشارك للمرة الأولى، ويعكس هذا النمو في مؤشرات الأداء حجم الطلب المتنامي من كبريات الشركات العالمية وصنَّاع القرار والمتخصصين على المشاركة في الأسبوع بفضل السمعة والمكانة الدولية التي يحظى بها على خارطة الفعاليات العالمية في مجالات الغذاء والابتكارات الزراعية والتنمية المستدامة.

وقال بدر الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية إن نسخة هذا العام من الأسبوع العالمي للغذاء تشهد نقلة نوعية في تنوّع الفعاليات المتخصصة، بما يعكس التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار الزراعي، ويجسد حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تعزيز الأمن الغذائي محلياً وعالمياً وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمؤتمرات والمعارض المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذه النسخة الموسعة من الأسبوع تشمل معرض أبوظبي الدولي للأغذية “أديف” في نسخته الرابعة، ومعرض أبوظبي للتمور الذي يعود في نسخته الحادية عشرة كأبرز حدث متخصص في صناعة التمور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولأول مرة سيتم إطلاق حوارات الغذاء العالمية ومنتدى الاستثمار الزراعي الأول إضافة لفعالية البروتينات البديلة، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية.

كما سيتم خلال الأسبوع استضافة أكبر تجمع للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل المتميزين في الدولة ضمن جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حيث نحتفي بإنجازات وقصص نجاح أكثر من 150 مزارعا إماراتيا.

وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد الأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد في ديوان الرئاسة إن معرض أبوظبي للتمور الحادي عشرة يشهد مشاركة نوعية من 20 دولة منتجة ومصنعة للتمور، تتضمّن 90 جناحًا تمثّل نخبة المنتجين والمصدّرين والمبتكرين، في تجسيدٍ عمليٍّ لمكانة أبوظبي كمنصةً عالمية للتعاون وبناء الشراكات في قطاع زراعة النخيل وصناعات التمور.

وقال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي التابع لمجموعة أدنيك إن الأسبوع العالمي للغذاء يضم مجموعة من الفعاليات التي تستقطب كوكبة من صنَّاع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم ونؤمن أن نجاح أي حدث عالمي يبدأ من كفاءة وجاهزية فرق العمليات التي تبذل قصارى جهودها لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي.

وقالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار: من خلال إطلاق فعالية "البروتينات البديلة" ضمن هذا الحدث العالمي، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار، عبر مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) دوره المحوري في دعم الحلول المبتكرة التي تستجيب لتحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وأضافت : تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر بيئة تفاعلية تجمع المستثمرين بالمبتكرين، وتسهم في تطوير منظومات غذائية أكثر كفاءة، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

وتضم النسخة الحالية للأسبوع العالمي للغذاء إقامة الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي يستقطب كوكبة من الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، كما يصاحب هذه الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستقطب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وما يميز الدورة الحالية هو اقامة برنامج المشترين الدوليي Hosted Buyers الذي يتضمن استضافة أكثر من 400 من مسؤولي الشركات الدولية لعقد الاجتماعات مع الموردين المحليين لأبرام الشراكات وبحث فرص التعاون.

إلى ذلك، يشهد الأسبوع إطلاق العديد من الفعاليات التي تقام للمرة الأولى ومن أبرزها : منتدى التكنولوجيا الزراعية "آجري تيك"، إضافة إلى معرض الاستثمار الزراعي الأول.