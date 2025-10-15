"كهرباء دبي" و"سيسكو" تبحثان تعزيز التعاون في البنية التحتية الذكية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من شركة "سيسكو" العالمية برئاسة الدكتور جاي ديدريتش، نائب الرئيس الأول ومسؤول الابتكار العالمي في الشركة، وذلك خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025".

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات في مجالات التحول الرقمي وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم البنية التحتية الرقمية لقطاعي الكهرباء والمياه في دبي.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في ديوا الرقمية؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”.

وسلط معالي سعيد الطاير الضوء على أبرز مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التحول الرقمي الشامل وتبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية في العالم، ويسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل رقمي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، وسعي الهيئة لأن تكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون القائم بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "سيسكو"، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الرقمية التي تنفذها الهيئة عبر مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، حيث تعتمد "مورو" على حلول ومنتجات "سيسكو" من الخوادم وأنظمة الشبكات لتشغيل منصتها السحابية، إضافة إلى كونها شريكاً معتمداً في برنامج "سيسكو" لشركاء الخدمات المُدارة. كما يعمل الطرفان على تطوير حلول المراقبة الذكية (Observability Solutions) المستضافة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ"مورو".

واستعرض الجانبان مجموعة من مشاريع الهيئة الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع "سيسكو"، ومن أبرزها تنفيذ نظام التحكم في الوصول إلى الشبكات (Cisco NAC) في جميع مباني الهيئة بعد نجاح مرحلة الاختبار، وتأسيس شبكة الوصول الذكية (SDA) بعد تطبيق منصة "دي إن إيه سي" (DNAC)، وتنفيذ مشروع ربط مراكز البيانات، وتجربة حلول "مظلّة سيسكو" (Cisco Umbrella) للوكيل الشبكي.