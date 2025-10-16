جمارك أبوظبي ورأس الخيمة تعززان التكامل والتعاون الإستراتيجي

دبي في 16 أكتوبر / وام/ وقعت جمارك أبوظبي وجمارك رأس الخيمة، مذكرة تفاهم، لتعزيز التكامل والتعاون الإستراتيجي، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تكامل العمل الجمركي على المستويين الاتحادي والمحلي.

شهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، مراسم توقيع مذكرة التفاهم، ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2025، والتي وقعها كل من سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وسعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، المدير العام لجمارك رأس الخيمة.

تعكس المذكرة حرص الجانبين على تطوير منظومة الامتثال الجمركي، ورفع كفاءة العمليات من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة في المجال الجمركي إقليمياً وعالمياً.

وتهدف إلى دعم التكامل الشامل وتكثيف التنسيق وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، إلى جانب تنمية الكفاءات البشرية، وترسيخ التحوُّل الرقمي، والاستفادة من تطبيق الأنظمة الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات، لا سيما الأنظمة المطبقة في جمارك أبوظبي، مثل نظام “رماح” الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد طبيعة الشحنات قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية، ومركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة “ظفرة” لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار والأتمتة وإدارة المستودعات.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، إن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق الفعال بين الجهات الجمركية في الدولة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة جمركية متكاملة ومتقدمة، مشيراً إلى حرص جمارك أبوظبي على ترسيخ العلاقات الإستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون على الصعيدين المحلي والاتحادي، وتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها التقنية والبشرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وتطوير بيئة العمل المؤسسي المبنية على الابتكار والتحول الرقمي.

من جهته قال سعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، إن هذا التعاون يمثل بداية لمرحلة جديدة من الشراكات المستدامة التي تدعم جهود تطوير منظومة العمل الجمركي، إذ نتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات التكامل وتبادل الخبرات في مختلف الجوانب، لا سيما في المجالات التقنية والتشغيلية والتحوُّل الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء الجمركي ودعم تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.