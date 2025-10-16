"كي 2 - K2" و"أبوظبي للدفاع المدني" تطلقان آلية "رعد" الذكية خلال "جيتكس"

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة "كي 2 - K2" المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن إطلاق آلية "رعد - RAAD" الذكية المخصصة للدفاع المدني، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبل 2025" المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمثل آلية "رعد" الذكية نقلة نوعية في منظومات الاستجابة للطوارئ، إذ تجمع بين الذكاء الصناعي، والروبوتات والطائرات المسيّرة ضمن منصة قيادة وتحكم متنقلة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة ودقة التنسيق الميداني خلال حالات الطوارئ.

وقال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إن إطلاق آلية "رعد" الذكية يمثل نقلة إستراتيجية في قدرات الدفاع المدني التشغيلية، إذ تجسّد التزام الهيئة بتبنّي أحدث الحلول التقنية الداعمة لمهام الإنقاذ والإطفاء، وتسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتقليل المخاطر على رجال الإطفاء بما يعزز سلامة المجتمع ويصون الأرواح والممتلكات.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا الابتكار إلى دمج الذكاء الصناعي والطائرات المسيّرة والروبوتات في منظومة واحدة، تتيح تقييم المخاطر بسرعة أكبر وتحسين التنسيق الميداني بين مختلف الجهات المعنية أثناء الطوارئ.

من جانبه أعرب شون تيو المدير التنفيذي لشركة "كي 2 - K2"، عن فخرهم بالشراكة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تطوير وإطلاق آلية "رعد" الذكية التي تجسّد رؤية مشتركة نحو توظيف الذكاء الصناعي لخدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن هذا الابتكار دليل على قدرة التكنولوجيا الإماراتية على تقديم حلول عملية تدعم المهام الميدانية وتعزز جاهزية فرق الاستجابة في الميدان، مضيفا أنه ومن خلال آلية "رعد" تؤكد “كي 2 - K2”، التزامها بتطوير تقنيات ذاتية التشغيل عالية الاعتمادية قادرة على دعم القطاعات الحيوية وتعزيز ريادة أبوظبي في مجال الابتكار والتقنيات المستقبلية.

وتتميّز آلية "رعد" الذكية بنظام دفع رباعي "4×4" يتيح لها التحرك في البيئات الوعرة مع منصة قيادة وتحكم ذكية تتيح مراقبة المهام وتوجيه الفرق الميدانية في الوقت الفعلي.

كما تضم حاويتين للطائرات المسيّرة مجهزتين بمواد إخماد حرائق يمكنهما احتواء الحرائق في مراحلها الأولى، إلى جانب روبوت رباعي الأرجل قادر على التحرّك في المناطق الخطرة أو الضيقة لتنفيذ مهام التفتيش والاستطلاع قبل دخول فرق الإطفاء.

وتحتوي الآلية على أنظمة ذكاء صناعي بمعالجات “NVIDIA Orin” لمعالجة بيانات أجهزة الاستشعار والصور الحرارية وتوفير معلومات دقيقة لمركز القيادة، إلى جانب نظام اتصالات متكامل يربطها بالطائرات المسيّرة وغرف العمليات عبر شبكة آمنة تتيح بثًّا مباشرًا للصور والبيانات في الوقت الحقيقي.

وتجسّد الآلية "رعد" رؤية "كي 2 - K2" في تطوير حلول وطنية متقدّمة، تعزّز الكفاءة التشغيلية، وتدعم التحوّل الرقمي في قطاع الحماية المدنية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 نحو مجتمع آمن ومستدام، ويمثّل نموذجًا رائدًا لتكامل التكنولوجيا والابتكار في خدمة الإنسان.