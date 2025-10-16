"الرياضات الإلكترونية" يتوج الفائزين بلقب منافسات الدوري الإماراتي

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أمس منافسات الدوري الإماراتي الذي انطلق في 23 أغسطس الماضي بمرحلة التصفيات، بمشاركة 228 لاعبا مثلوا 38 فريقا من مختلف إمارات الدولة، ونظم بالتعاون مع شركة أي سبورت ميدل ايست.

وتم تتويج فريق "ريتروفايرز- إي سبورتس" بلقب لعبة " فالورنت - التصويب التكيكي" بعد فوزه على فريق " اكس مينا" بنتيجة 3 – 1، فيما حقق فريق "رول 10" لقب بطولة "روكت ليج " بعد فوزه على فريق " تيم تانتس" بنتيجة 4 – 2 في النهائي.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ، أن نجاح الحدث يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في الإمارات، وحرص العديد من اللاعبين على الانضمام للمشاركات الرسمية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إقامة وتنظيم العديد من البطولات.