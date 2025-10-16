آمنة الضحاك: الإمارات شريك مؤثر في تحويل نظم الغذاء العالمية نحو المزيد من الكفاءة والاستدامة

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات وبفضل دعم قيادتها الرشيدة، تمتلك رؤية واضحة نحو تعزيز أمنها الغذائي المستدام وتلعب دورا محوريا ومؤثرا في تحويل نظم الغذاء العالمية نحو المزيد من الكفاءة والاستدامة.

وقالت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام، إنه في هذا اليوم نستحضر التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومات الزراعية والغذائية حول العالم، ونؤكد الإيمان الراسخ بأن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الأمثل لضمان مستقبل غذائي أكثر استدامة للبشرية جمعاء.

وأضاف يكتسب ذلك أهمية خاصة في ضوء ما نشهده اليوم من تداعيات التغير المناخي، والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، فجميع هذه العوامل باتت تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على المنظومات الغذائية.

وأوضحت أن ما يفاقم تأثير هذه الأزمات هشاشة سلاسل الإمداد، حيث تمتد تداعياتها من المزارع إلى موائد الطعام في مختلف أنحاء العالم لتزيد من معاناة أكثر من 673 مليون إنسان يعيشون تحت وطأة الجوع.

وأضافت معاليها أن المنظومات الغذائية تُساهم عالمياً بنحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما لا يزال فقد الأغذية وهدرها واحداً من أبرز التحديات التي تتطلب تحركاً عاجلاً، إذ يتم فقدان ما يقارب 13.2% من الإنتاج الغذائي العالمي قبل وصوله إلى منافذ البيع، ويُهدر نحو 19% منه على مستوى المنازل والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة.

وأكدت أن الحد من هذا الفقد والهدريُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة استخدام الأراضي والمياه، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز سبل العيش المستدامة.

وقالت إن دولة الإمارات تؤمن بأن تلبية الاحتياجات الغذائية المتنامية لسكان العالم يستدعي عملاً جماعياً عابراً للحدود والقطاعات.

وتابعت معاليها: "نعمل في دولة الإمارات برؤية طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة، وتوسيع نطاق الزراعة المستدامة، وتبني أساليب مبتكرة لإدارة الموارد المائية، تمضي الدولة قدماً نحو إحداث تحول جذري في منظومتها الزراعية. كما نواصل جهودنا للحد من هدر الطعام من خلال تنظيم مبادرات نوعية مثل "نعمة"، إدراكاً منّا بأن النجاح في تحقيق أهدافنا يتطلب مشاركة المجتمع بكافة فئاته".

وقالت إنه في يوم الأغذية العالمي، تُجدّد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتحويل المنظومات الغذائية نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة، وضمان توفير غذاء صحي ومغذٍ للجميع، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وذلك من خلال العمل المشترك والتعاون الوثيق مع العالم أجمع.