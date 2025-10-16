"محاكم مركز دبي المالي": 90% من الجلسات خلال 2025 تمت "عن بعد"

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أكدت عائشة بن كلبان، المسجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن أكثر من 90% من جلسات المحاكم خلال العام الجاري أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو كول".

وكشفت ابن كلبان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة المحاكم في فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، أن العمل جارٍ على إطلاق عدة خدمات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

وأوضحت أن الأبحاث التي تجريها المحاكم بشأن تفعيل الذكاء الاصطناعي، ستمكّن الأفراد والمحامين من الاستفادة من وجود السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم لاتخاذ قرارات مدروسة قبل رفع القضايا، وأيضا تساعد على تخفيف الضغط على النظام القضائي.

وبيّنت أن الأبحاث التي تجريها المحاكم تشير إلى أن تسخير الذكاء الاصطناعي في عمل المحاكم اليومي يتطلب استخراج وتحليل كميات ضخمة من البيانات القانونية، بما يشمل القوانين المحلية والسوابق القضائية والمبادئ القانونية المعتمدة لدى محاكم المركز، بهدف التأكد من فعالية المبادرات قبل إطلاقها رسمياً.

وقالت ابن كلبان إن المحاكم كانت من أوائل الجهات القضائية في تبني أنظمة التقاضي الإلكتروني "عن بعد" منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن عام 2020 شكّل نقطة تحول كبيرة حيث تم تسريع التحول الرقمي الكامل للجلسات، وأصبحت الغالبية العظمى من القضايا تُنظر عن بُعد، فيما يجري حالياً تطوير خدمات التعرف على الهوية البيومترية للمحامين والمتقاضين لضمان سلامة الحضور الرقمي والتحقق من هوية الأطراف قبل الجلسات.

وأضافت أن المحكمة سجلت أكثر من 400 قضية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدة أن جميع الخدمات المرتبطة بالتقاضي والإشهاد أصبحت رقمية بالكامل، بما فيها التوقيع الإلكتروني وإدارة المستندات والتواصل بين القضاة والمحامين.

وفي جانب الخدمات المساندة، أشارت ابن كلبان إلى أن من أبرز الابتكارات التي أطلقتها محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخراً هي خدمة الكاتب العدل الذكي باللغة الإنجليزية، والتي تغطي حاجة ملحة في السوق المحلي والعالمي، إذ كانت الخدمات سابقاً المتوفرة في المنطقة متاحة باللغة العربية فقط.

وأوضحت أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين توثيق مستنداتهم الإنجليزية إلكترونياً دون الحاجة للترجمة، وتشمل شهادات جامعية، وجوازات سفر، ونسخ طبق الأصل من الوثائق الرسمية، حيث يمكن رفع المستندات عبر موقع المحكمة واستلام شهادات رقمية موثقة ومحمية بتقنية البلوكتشين في صورة رموز غير قابلة للاستبدال "NFTs"، ما يضمن أصالتها وعدم إمكانية التلاعب بها.

وقالت إن خطط المحاكم المستقبلية في تسخير الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الخدمات المساندة، بل تشمل أيضًا تطوير أدوات مساعدة للقضاة مثل تحليل المرافعات القانونية، وتبويب الأدلة، ودعم عملية تسبيب الأحكام والبحث القانوني، ما سيساهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي ودقته في حال نجحت المحاكم في التأكد من فعالية الأنظمة الذكية.