" اتحاد الشطرنج" يعلن تفاصيل مشاركة أصحاب الهمم في "أولمبياد كازاخستان"

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، تفاصيل المشاركة الأولى لأصحاب الهمم في أولمبياد الشطرنج المقرر في أستانا بكازاخستان.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أن منتخبنا الوطني سيخوض 6 جولات في البطولة المقررة خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة 34 دولة، وتغادر البعثة الأحد المقبل.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع تحضيري يوم السبت المقبل في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، لاستعراض الترتيبات الفنية والإدارية، وجاهزية أفراد المنتخب، للمشاركة الدولية الأولى لهذه الفئة في فعاليات الشطرنج العالمية.

وأشار إلى أن منتخبنا الوطني يتطلع إلى الاستفادة من الاحتكاك وتطوير القدرات ضمن خطة الاستعدادات للفعاليات المقبلة، من أبرزها المنافسات الخاصة بهذه الفئة ضمن الأولمبياد العالمي للشطرنج، "أبوظبي 2028".

ونوه بجاهزية جميع أفراد المنتخب الخمسة وهم عمر الهاشمي، وحمد بلال، وصالح نجيب لوتاه، وعالية خالد رضوان، وعائشة حسن الحوسني، بالإضافة إلى المدربة ضحى المعلم، والإدارية جواهر الجسمي.

من جهته قال مهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي للاتحاد، إن الحضور العالمي في أولمبياد كازاخستان محطة محورية ضمن البرنامج الإستراتيجي استعداداً لأولمبياد الشطرنج 2028، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لصقل وتأهيل أصحاب الهمم، وتمكينهم من المهارات التنافسية.