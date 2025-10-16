"إن إم دي سي جروب" تتعاون مع"بيئة أبوظبي" لحماية البيئة البحرية في الإمارة

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت "إن إم دي سي جروب"، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مدتها خمس سنوات مع هيئة البيئة – أبوظبي، لتأسيس إطار عمل وتعاون بين الجانبين يغطي 13 مجالاً رئيسياً يرتبط بحماية البيئة البحرية من التلوث، والتغير المناخي، وصون الحياة البحرية والموارد الطبيعية.

وستمكّن الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش أعمال قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي، من مواءمة الجهود بين القطاعين العام والخاص سعياً لتحقيق أهداف الاستدامة للقطاع البحري في الدولة، فيما ترسم مسارات التعاون بين الجانبين، وتحدد التزام "إن إم دي سي جروب" بدعم جهود هيئة البيئة – أبوظبي المعنية بإدارة جودة المياه البحرية.

وبموجب الاتفاقية، وباستخدام الموارد والمعدات البحرية عالمية المستوى لدى "إن إم دي سي جروب"، سيتعاون الجانبان لتحديث وتحسين نظام هيئة البيئة – أبوظبي لإدارة جودة المياه البحرية، في حين ستقوم "إن إم دي سي جروب" بتركيب 14 عوامة جديدة في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز قدرة الهيئة على الرصد وجمع البيانات بشكل آني، حيث سيتم نقل البيانات كل 15 دقيقة.

ويمثّل هذا التطور النوعي في برنامج المراقبة البيئية خطوة مهمة نحو تطوير الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تحسين واستدامة البيئة البحرية في الإمارة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، إن هذه الشراكة هي استثمار إستراتيجي في المرونة والاستدامة طويلة الأمد لبيئاتنا البحرية، فمن خلال دمج خبرة "إن إم دي سي جروب" مع القدرات العلمية والولاية الممنوحة لهيئة البيئة – أبوظبي، فإننا نتجاوز حدود الحفظ التقليدي.

وأوضحت أن هذا التعاون يمثل الأساس لبيانات جودة المياه البحرية عالية الدقة التي تُمكّن أبوظبي من وضع معايير جديدة وضمان إدارة مواردنا الطبيعية وحمايتها بشكل استباقي للأجيال القادمة.

من جهته قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ"إن إم دي سي جروب"، إنه من خلال تعزيز الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي، نستعد لنشر المعدات والتقنيات البحرية لدى "إن إم دي سي جروب" بأسلوب يدعم صحة منظومة البيئة البحرية في أبوظبي، حيث سيكون هذا المشروع جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا الجارية لتعزيز الاستدامة، والتي تشمل خطوات طموحة ضمن شتى مفاصل عملياتنا لدفع عجلة التغيير الإيجابي ضمن البيئات العمرانية والطبيعية على حد سواء.

ويستند هذا المشروع، إلى التعاون طويل الأمد بين "إن إم دي سي جروب" وهيئة البيئة – أبوظبي، حيث تعمل الكيانات معاً في مجال الاستشارات المتعلقة بالمشاريع ذات الأثر البيئي.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة من خلال تضمين مبادرات مستقبلية مخصصة لحماية البيئة البحرية في أبوظبي.