“المعاشات ”و"كور 42" تطلقان شراكة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات الرقمية

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ وقّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "كور 42"، إحدى شركات مجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية الذكية.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى بناء منصة البيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين الهيئة من توظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المتعاملين، ودعم عملية اتخاذ القرار استناداً إلى البيانات الدقيقة والتحليلات العميقة .

كما تسهم المنصة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير بيئة عمل محفّزة تضمن تقديم خدمات داخلية فعّالة، مدعومة ببنية تحتية رقمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل.

وتجسد الشراكة بين الطرفين رؤية الهيئة الطموحة في تعزيز بيئة التحول الرقمي في الهيئة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، ضمن منصة السحابة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمن استضافة وإدارة البيانات داخل الدولة وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة الرقمية، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ، والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وستقوم "كور42" بموجب الشراكة بتطوير منصة بيانات موحدة وآمنة للهيئة باستخدام أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وتوظيف قدرات منصتها للذكاء الاصطناعي لتصميم حالات استخدام مستقبلية، تمكّن الهيئة من تقديم خدمات حكومية استباقية أكثر تطوراً.

وقال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن هذه الشراكة تعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء حكومة المستقبل، فاليوم، ننتقل من مفهوم التحول الرقمي إلى تجسيد دورنا في خدمة المواطنين، حيث نبني نظاماً ذكياً واستباقياً يعيد تعريف الخدمات الحكومية، بما يترجم أهداف برنامج ‘تصفير البيروقراطية الحكومية’ والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة سنتمكن من بناء “حصن رقمي” لبيانات المؤمن عليهم والمتقاعدين وأصحاب العمل، ما يمنح الهيئة القدرة على تحليل هذه البيانات بأمان لتصميم خدمات تستبق احتياجاتهم، وتدعم صناعة القرار، وتخفض التكاليف التشغيلية، وترسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة “Core42”، إن مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تمثل نموذجا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يسهم هذا التعاون في تحقيق الاستفادة من منصة “Core42” السحابية العامة السيادية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء منصة الهيئة للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، بما يمكنها من إدارة بياناتها بكفاءة ومسؤولية، كما تعزز هذه الشراكة من قدرة الهيئة على تقديم خدمات رقمية معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن ُتُحدث هذه الشراكة نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالهيئة، وتؤسس لمرحلة جديد من الخدمات الحكومية الاستباقية التي تتمحور حول المتعامل بالموائمة مع إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشعور بالأمان المالي والاجتماعي لدى آلاف المواطنين، بما يساهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 في بناء مجتمع آمن ومستقبل مزدهر.