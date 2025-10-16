بلدية العين تطلق حملة تفتيشية تستهدف 59 مدرسة وحضانة

العين في 16 أكتوبر /وام/ أطلقت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الصحة العامة حملة تفتيشية شاملة على المدارس والحضانات في منطقة العين بدأت في منتصف سبتمبر وتستمر على مدى 30 يوماً، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع.

وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام المنشآت التعليمية بالاشتراطات الصحية المعتمدة المتعلقة بجودة مياه الشرب العامة.

وأوضح هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن الحملة الرقابية الجديدة تستهدف 59 مدرسة وحضانة في المنطقة، وتشمل تنفيذ زيارات تفتيشية ورقابة صحية على مختلف أنظمة ومصادر مياه الشرب العامة.

وأكد أن فرق التفتيش قامت بالتحقق من برادات مياه الشرب لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية، من خلال متابعة نظافة مرشحات المياه وسلامة التمديدات الكهربائية، إضافة إلى التأكد من كفاءة عمليات التطهير والتعقيم.

وأضاف، أن الرقابة امتدت أيضًا إلى أحواض السباحة العامة بهدف التأكد من مطابقتها لمعايير الصحة العامة، عبر متابعة جودة وسلامة المياه المستخدمة، وكفاءة أنظمة التدوير والتصريف، والتأكد من توافر منقذين معتمدين في المواقع.