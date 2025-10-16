رفع قيمة جوائز النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات إلى 1.2 مليون دولار

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت رابطة محترفات التنس عن رفع قيمة جوائز النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2026 والمقررة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبلين في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، إلى 1.206.446 مليون دولار.

وجاء الارتفاع بنسبة 13.3 %، عن نسخة العام الماضي التي بلغت قيمتها 1,064,510 مليون دولار، وذلك بحسب الموقع الرسمي لرابطة محترفات التنس.

وتُقام البطولة بالشراكة بين مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، ضمن سلسلة بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة التابعة لجولة "هولوجيك"، وقد شهدت نسختها الماضية مشاركة 8 لاعبات من بين أفضل 20 لاعبة مصنفة على مستوى العالم.