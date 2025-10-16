الطيران المدني ينظم ملتقى الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية

دبي في 16 أكتوبر/ وام /نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ملتقى التصفير لخدمات الطيران المدني، تحت عنوان “رحلة نحو المستقبل: الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية في خدمات الطيران”، وذلك في جامعة حمدان بن محمد الذكية بدبي، بحضور سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، وعدد من ممثلي قطاع الطيران المدني في الدولة والجهات الحكومية والشركاء.

وشهد الملتقى استعراض أبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية وتبسيط الخدمات، من بينها استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي والنظام المستدام لتصفير الإجراءات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاركة جهات رائدة في القطاع مثل مطارات أبوظبي، مطار دبي الدولي، طيران الاتحاد، فلاي دبي، مطار الشارقة الدولي، طيران العربية ومطار رأس الخيمة الدولي، التي عرضت تجاربها في تعزيز كفاءة الخدمات وتطوير العمليات التشغيلية.

وأكد السويدي أن دولة الإمارات أثبتت من خلال قطاع الطيران المدني أن الابتكار والمرونة الإدارية هما أساس استدامة الريادة، مشيراً إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية أصبح نهجاً استراتيجياً يهدف إلى تطوير تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية القطاع.

وكشف أن المرحلة الأولى من البرنامج أسفرت عن إنجاز 52 عملية تصفير وتقليص 496 إجراءً وإلغاء 90 متطلباً، ما وفر أكثر من 32 ألف ساعة عمل وقلل أكثر من 4 ملايين كجم من الانبعاثات الكربونية خلال عام 2024، مؤكداً أن المرحلة الثانية ستركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتطوير التطبيقات الذكية.

ويأتي الملتقى في إطار جهود الهيئة لتعزيز ثقافة تصفير البيروقراطية ونشر الممارسات المبتكرة التي تسهم في بناء قطاع طيران مدني أكثر كفاءة واستدامة بما يدعم رؤية الإمارات لحكومة ذكية رائدة عالمياً