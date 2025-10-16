غرفة عجمان تشارك في معرض بإندونيسيا

عجمان في 16 أكتوبر/ وام/ تشارك غرفة عجمان بوفد في فعاليات "المعرض التجاري في إندونيسيا 2025"، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري في جاكرتا، بمشاركة أكثر من 1500 عارض من مختلف دول العالم.

تأتي المشاركة في إطار حرص الغرفة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الإمارة ورفع ثقة المستثمرين، وتعزيز جهود الترويج للاستثمار النوعي واستقطاب الاستثمارات والشراكات المميزة ودعم ريادة الاعمال .

ويضم وفد الغرفة "مصنع بيرفكت لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع الأمير للمواد الغذائية، ومزرار بوتيك، وشيي بوتيك، ومصنع بون كريب شوكلت"، ويترأس وفد الغرفة جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة.

وأكدت كاجور، على أهمية المشاركة في "المعرض التجاري في إندونيسيا" كمنصة عالمية تجمع المصنعين والمصدرين والمستثمرين من مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعات "الأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية، الصناعات التحويلية، الخدمات ونمط الحياة".

وأشارت إلى أن المعرض يوفر فرصة مميزة للتعريف بمنتجات إمارة عجمان، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع الأسواق الآسيوية والدولية، موضحة أن مشاركة الغرفة تأتي ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى دعم أعضاءالغرفة ومجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، لا سيما وان عجمان يضم 1549 مصنعاً بحسب احصائيات 2024، وأوضحت أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 18.8% من اجمالي الناتج المحلي لإمارة عجمان .