"الشارقة الدولي للكتاب 2025" يستضيف نخبة من الأدباء والمفكرين العالميين

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ يستضيف "معرض الشارقة الدولي للكتاب" في دورته الرابعة والأربعين، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة نخبة من أبرز الكتاب والمفكرين العالميين.

ومن بين هؤلاء الكتاب، الروائية والشاعرة النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي وعالم الفيزياء النظرية والكاتب الإيطالي كارلو روفيلي إلى جانب الكاتب الإيرلندي الفائز بجائزة "البوكر" الأدبية باول لينش والكاتبة الهندية الحائزة على جائزة "البوكر" بانو مشتاق وعالمة النفس البريطانية الدكتورة جولي سميث وكاتب الإثارة والتشويق الأمريكي كريس بافون.

ويشارك في المعرض أيضا جيل جديد من من رواة السرد القصصي الذين يرسمون ملامح الابتكار والإبداع في المجالات الرقمية والأدبي.

ويمثل البرنامج الثقافي هذا العام دولاً من مختلف قارات العالم ويعكس رسالة المعرض في الاحتفاء بالتنوع والاحتفاء بالكلمة المكتوبة وقدرتها على تجاوز قيود الحدود واللغة والأجيال.

وتحضر القارة الإفريقية بقوة من خلال مشاركة الكاتبة النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي للمرة الأولى في المعرض، والتي تعد من أبرز الأصوات الأدبية في جيلها.

وتعرض أديتشي روايتها الجديدة Dream Count، الصادرة عام 2025 إلى جانب أعمالها المعروفة مثل “أمريكانا” و"الشمس الصفراء"، المترجمتين إلى أكثر من 55 لغة والحائزتين على جوائز مرموقة منها "زمالة ماك آرثر" و"جائزة المرأة للخيال الأدبي".

أما الحضور الأوروبي فيتمثل بعدد من كبار الأدباء والمفكرين من بينهم البروفيسور كارلو روفيلي مؤلف “سبعة دروس قصيرة عن الفيزياء” و"نظام الزمن" الذي يواصل عبر كتاباته الربط بين العلم والفلسفة.

ومن إيرلندا يشارك الروائي بول لينش الفائز بجائزة "البوكر" لعام 2023 عن رواية "أغنية النبي" والمعروف بسردياته عن الحالات الإنسانية في حين تمثل المملكة المتحدة الدكتورة جولي سميث والتي حقق كتابها "لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟" مبيعات أكثر من مليوني نسخة إلى جانب ديفيد وينجرو المؤلف المشارك لكتاب "فجرُ كلِّ شيءٍ: تاريخٌ جديدٌ للبشرية".

ومن آسيا بانو مشتاق الكاتبة الأولى باللغة الكنادية الدرافيدية المنتشرة في الهند التي تفوز بجائزة "البوكر" إذ تعرض مجموعتها القصصية "مصباح القلب" إلى جانب براجاكاتا كولي إحدى أكثر صناع المحتوى الرقمي نجاحاً في الهند ومؤلفة "جيد جداً ليكون حقيقياً".

ومن الباكستان يستضيف المعرض الكاتبة والممثلة ميرا سيثي التي حققت مجموعة قصصها القصيرة "هل تستمع" نجاحاً كبيراً إلى جانب الكاتب المسرحي عطاء الحق قاسمي أحد أبرز رموز الأدب الباكستاني الذي يشارك رحلته الإبداعية مع جمهور المعرض.

ويتضمن برنامج دورة العام الجاري من المعرض لمسة إبداعية من الولايات المتحدة من خلال الكاتب كريس بافون أحد ابرز مؤلفي روايات التشويق والإثارة والذي حققت أعماله مراكز متقدمة على قوائم "نيويرك تايمز" و"يو إس إيه تودي" للكتب الاكثر مبيعاً ومنها "البواب" و"ليلتان في لشبونة" .

كما يحضر في المعرض الناشط ومناصر الاستدامة الأمريكي من أصول دنماركية آرمين آديميان صانع محتوى Creative Explained ومؤلف كتاب "لا ترمها" الذي ألهم الملايين لتبني أساليب حياة مستدامة.