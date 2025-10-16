خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي: حاكم الشارقة رسخ نهجا رائدا في صون الوثيقة العربية

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في مسيرة صون وحماية الوثيقة العربية باعتبارها المصدر الأصيل في حفظ التاريخ وتمثّل ذاكرةَ الأمة وركيزة هُويتها والشاهد الصادق على مسيرة ازدهارها الحضاري.

وقال في تصريح بمناسبة يوم الوثيقة العربية، إن ما تشهده إمارة الشارقة اليوم من تطوّر متكامل في مجال الوثائق والتوثيق يجسّد توجيهات سموّه إذ عملت الدار منذ تأسيسها على بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق الحكومية على مستوى إمارة الشارقة ترتكز على أفضل الممارسات والأساليب العالمية واعتماد الإجراءات والسياسات الخاصة بتصنيف وحفظ الوثائق وإعداد وتطوير الأدلة التنظيمية المتخصصة التي تعد اليوم مرجعا رئيسيا في العمل الوثائقي الحكومي في الشارقة.

وأشار إلى أن أمانة الوثائق في الدار تقوم بدورٍ محوري في حفظ وإدارة الوثائق الحكومية من خلال تحويلها وترحيلها للحفظ الدائم في بيئة آمنة تراعي أعلى معايير الحماية والاستدامة والأمان والسرية.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن دار الوثائق تعزز الوعي المجتمعي بأهمية الوثائق من خلال برامج نوعية وفعاليات متخصصة ومعارض توثيقية وإصدارات تخصصية تتيح للجمهور فرصة التعرّف على تاريخ الإمارة بالإضافة إلى مشاريعها النوعية في الرقمنة والترميم وجمع الروايات الشفاهية.

وقال :" في يوم الوثيقة العربية نُجدّد العهد على مواصلة النهج الذي رسمه صاحب السمو حاكم الشارقة بأن تكون الوثيقة جسرًا بين الماضي والمستقبل وأداة لحفظ ذاكرة الإمارة".