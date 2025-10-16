شراكة بين "مركز دبي المالي" و"معهد التمويل الدولي"

دبي في 16 أكتوبر /وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إبرام شراكة مع معهد التمويل الدولي لتنظيم افتتاح أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، والمقرر انعقاده في مايو 2026.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كل من سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين المركز والمعهد.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن شراكتنا مع معهد التمويل الدولي تعكس رؤيتنا المشتركة لقيادة مستقبل القطاع المالي العالمي، حيث يضطلع كل من المركز والمعهد بدورٍ مؤثر في صياغة المشهد المالي الدولي من خلال الفكر الريادي والتعاون الاستراتيجي، وسيشكّل أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي منصة عالمية رائدة تجمع نخبة القادة وصنّاع القرار والمبتكرين العالميين، بما يرسخ مكانة دبي كمركز رائد للخدمات المالية المستقبلية.

وعلى مدى أكثر من عقدٍ من الزمان، كان مركز دبي المالي العالمي مقراً لمعهد التمويل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وستعمل المؤسستان من خلال الشراكة على قيادة مستقبل القطاع المالي، عبر تعزيز الحوار المالي العالمي، وتطوير السياسات، ودفع عجلة الابتكار.

وباعتباره الشريك المعرفي الاستراتيجي لأسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، سيؤدي معهد التمويل الدولي دوراً محورياً في توسيع نطاق تأثير الحدث عالمياً.

وسيُسهم المعهد بتقديم محتوى نوعي وأبحاث مُتخصصة ورؤى عالمية، إلى جانب تنظيم جلسات نقاش رفيعة المستوى تتناول الجوانب القانونية والتنظيمية، والقضايا المستجدة، والفرص الدولية الواعدة.

وقال تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي "IIF"، إن أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يوفر فرصة مثالية لتعميق علاقتنا مع مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم في مجتمعه العديد من أعضاء معهد التمويل الدولي ضمن أكبر منظومة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، والاستدامة، والنمو الشامل في الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير منصّة للحوار حول مستقبل القطاع المالي.

وخلال الأسبوع، سيستضيف مركز دبي المالي العالمي سلسلة من الفعاليات التي ستجمع أكثر من 40,000 من كبار القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز الاتجاهات والابتكارات التي تُعيد تشكيل مستقبل القطاع المالي.

يتضمن الأسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي عدداً من الفعاليات التي تُقام في أنحاء المدينة، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الأسبوع.

وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية الفعالية الرئيسية للأسبوع، حيث ستتناول مناقشاتها محاور حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام والتقنيات الناشئة، وغيرها من القطاعات المستقبلية، بما بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار في القطاع المالي، ويدعم رؤية الإمارة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

