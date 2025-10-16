اتفاقية رعاية 10 سنوات بين نادي غنتوت للبولو وأبوظبي الوطنية للفنادق

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ومجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق،عن توقيع اتفاقية رعاية طويلة تمتد إلى 10 سنوات.

وأكد النادي في بيانه الصادر اليوم، على أهمية الاتفاقية الاستراتيجية، لدعم خطط التطوير المستدامة بالنادي .

ووقع الاتفاقية سعادة أحمد محمد سلطان الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، وسعادة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بحضور خالد أنيب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي.

وقال الظاهري:" إن الشراكة مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تجسد التزامنا معا بالتميز، وتقديم تجارب ترتقي بالتقاليد الإماراتية، وتفتح أبواب الثقافة النابضة بالحياة أمام العالم".

وأكد المنصوري أن اختيار مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كراع رسمي للنادي يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويؤكد التزام الطرفين بدعم الرياضة محلياً ودولياً، والتكامل بين المؤسسات بمختلف أنشطتها.