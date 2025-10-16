جواهر القاسمي تطلع على مشروع "الممشى" في الشارقة

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ زارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع اليوم مشروع "الممشى" التابع لمجموعة ألف، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع التطويرية وأول مجتمع قابل للمشي بالكامل في الإمارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموها على متابعة المشاريع العمرانية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة تأكيداً لنهج الإمارة في دعم الابتكار وتبني مفاهيم التصميم العصري.

واستكشفت سمو الشيخة جواهر القاسمي خلال جولتها في المشروع السمات المعمارية المميزة لمجمع "الممشى" بما في ذلك عناصر الظل الطبيعي في ممرات المشاة والتصاميم التي تراعي اتجاهات الرياح السائدة بما يعزز من التهوية الطبيعية وتدفق الهواء لتوفير بيئة أكثر اعتدالًا وراحة للسكان والزوار.

كما شملت الزيارة عدداً من الوجهات الرئيسة داخل المجمع من بينها مركز مبيعات مجموعة ألف ومؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومجلس سيدات أعمال الشارقة إلى جانب مجموعة من المقاهي والمطاعم المرموقة.

واطلعت سموها من إدارة مجموعة ألف على أحدث إنجازات المجموعة بما في ذلك مستجدات أعمال البناء الجارية وخطط تسليم المشاريع المقبلة إلى جانب الجهود الرامية لاستقطاب علامات تجارية بارزة في قطاعي التجزئة والمطاعم والمقاهي بما يعزز من جاذبية أسلوب الحياة العصري الذي يقدمه مشروع "الممشى" والذي استقطب خلال 2025 أكثر من 2000 ساكن وما يزيد على 1.24 مليون زائر الأمر الذي رسخ من مكانته وجهة بارزة للسكن والترفيه في إمارة الشارقة.

وقال عبد الله الحريمل عضو مجلس إدارة مجموعة ألف :" تشرفنا بزيارة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى المشروع والتي تجسد الرؤية الطموحة للإمارة في بناء مجتمعات سكنية مبتكرة وشاملة ومستدامة، حيث يعكس "الممشى" فلسفة الشارقة في تطوير مجتمعات عمرانية متوازنة تجمع بين الابتكار والاستدامة ويعبّر عن رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة".

من جانبه قال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف :" تجسّد زيارة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لمشروع "الممشى" رؤية الشارقة المتقدمة نحو تنمية عمرانية مستدامة تتمحور حول الإنسان ويُبرز المشروع كيف يمكن للتطوير العقاري المدروس أن يسهم في بناء مجتمعات نابضة بالحياة تجمع بين الحداثة في التصميم والمسؤولية تجاه البيئة، ونحن في مجموعة ألف نؤكد التزامنا الراسخ بإنشاء مشاريع ترتقي بجودة الحياة وتعزز مكانة الشارقة نموذجاً رائداً للمدن المتكاملة والمستعدة لمستقبلٍ أكثر ازدهاراً".

ويعد مشروع "الممشى" من الوجهات الجديدة الرائدة في إمارة الشارقة ويقدم نموذجا متكاملا يجمع بين أسلوب الحياة العصري والتسوق والترفيه ضمن بيئة حضرية نابضة بالتجدد ومتطورة تقنياً .

ويتميز المشروع بممرات واسعة للمشاة ومسارات للدراجات تربط مختلف أرجاء المجتمع بما يتيح للسكان والزوار استكشاف مرافقه المتنوعة سيرا على الأقدام.

ويضم "الممشى" مزيجا متنوعا من الوحدات السكنية الراقية والمتاجر ومساحات الضيافة ليكون بذلك من الوجهات المفضلة للعائلات والأفراد والأطفال بفضل ما يقدمه من نمط حياة عصري متكامل يجمع بين الحيوية والتصميم المتميز.

وتواصل مجموعة ألف التزامها بالابتكار والتخطيط الحضري المدروس بما يسهم في تعزيز مكانة "الممشى" كمجتمع متطور ومبدع في قلب الشارقة.