جامعة الإمارات تشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2025”

دبي في 16 أكتوبر/وام/تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في معرض “جيتكس جلوبال 2025” بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة.

وجاءت مشاركة الجامعة للمساهمة في تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، بما يعكس دورها الريادي في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة ضمن معرض "إكسباند نورث ستار"، المصاحب لفعاليات "جيتكس جلوبال2025"، من خلال دعم المشاريع والشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين، وتسريع نمو منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة، و1200 مستثمر من 180 دولة حول العالم، في دورة تُعدّ الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخ المعرض.

من جهته استعرض قطاع تقنية المعلومات بالجامعة "DOIT" مشروع مركز الحوسبة الفائقة بجامعة الإمارات (UAEU HPC) بإشراف الدكتورة مريم اليماحي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات، الذي يوفّر قدرات حوسبة فائقة تدعم البحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات، حيث يمثّل هذا النظام أحد أكبر أنظمة الحوسبة عالية الأداء على مستوى المؤسسات الأكاديمية في الدولة، ويوفر بنية تحتية بحثية متكاملة وضرورية لدعم الباحثين في إنجاز المشاريع العلمية المتقدمة، وقد تم تصميم النظام وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مع الدمج الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية بأعلى معايير الأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات واستمرارية وكفاءة الخدمة، إضافة إلى مشروع "الفصول الدراسية التفاعلية HiFlex " التي تجمع بين الحضور الميداني، والتعلم عن بُعد، بنفس التجربة التفاعلية، باستخدام أنظمة سمعية وبصرية متقدمة، وأدوات تعاونية حديثة، وجرى خلال المعرض تقديم عروض مباشرة تبرز إمكاناتها في دعم أساليب التعلم المبتكر.

وعرضت الجامعة في جناحها هذا العام مجموعة من المشاريع والابتكارات الطلابية المتميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والتحول الرقمي، لكلية تقنية المعلومات، وكلية الهندسة، وإدارة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتم استعراض مشروع مركز أبحاث الحوسبة الفائقة بالجامعة UAEU HPC ، حيث تشارك كلية تقنية المعلومات بعدد من الابتكارات النوعية في مجال الذكاء الاصطناعيAI ،وإنترنت الأشياءIOT، بالإضافة إلى مشروع "تطبيق صحي لمراقبة رعاية كبار السن يعتمد على الذكاء الاصطناعي والدعم الافتراضي"، بإشراف الدكتور ياسر محمود، وبمشاركة الطالبات: مريم سعيد الجابري، وفايزة رمضان، لومى الفاتح علي، وشمّة راشد العامري، ورمّاز أحمد، حيث يدمج المشروع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لرعاية كبار السن، من خلال نظام لاكتشاف حالات السقوط ومراقبة المؤشرات الحيوية، إلى جانب مساعد افتراضي ذكي يعتمد على معالجة اللغة الطبيعية، ويتصل بتطبيق هاتفي يوفّر تنبيهات فورية ودعمًا يوميًا.

كما عرض طلبة الكلية مشروع "RiseRoot" ، بإشراف الدكتور محمد مسعود، ومشاركة الطالبات :عائشة النيادي، وحمدة الغيثي، ومريم الشحي، ومهرة السعيدي، وهو تطبيق ذكي لتمكين روّاد الأعمال من تحليل فرص نجاح المشاريع الناشئة، بناءً على نوع النشاط، والموقع الجغرافي، كما يقدّم التطبيق استشارات مهنية وإدارية، إلى جانب دراسات حالة واقعية، لمشروعات ريادية، بهدف تعزيز الوعي الاستثماري، وبناء قرارات تجارية أكثر دقة. وكذلك مشروع "النظام الذكي لاكتشاف سلوكيات القيادة المشتتة" بإشراف الدكتورة حنان لماعزي ، وبمشاركة الطالب خالد ماهر إبراهيم، وهو نظام متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لتحليل سلوك السائقين داخل المركبة من خلال الكاميرات والمستشعرات، وإصدار تنبيهات فورية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقليل حوادث الطرق. فيما شاركت كلية الهندسة بمشروع مبتكرً بعنوان "نظام النقل الذكي المستقل لتعزيز التنقل داخل الحرم الجامعي"، والذي يهدف إلى بناء شبكة نقل مستدامة وآمنة داخل الجامعة، عبر دمج المركبات ذاتية القيادة، ومحطات الحافلات الذكية، وأنظمة التحكم الذكية، بإشراف الدكتور عبد الرحمن يونس كلبت، وبمشاركة الطلبة: معاذ خدام، وسارة أحمد، وحصة عبد الهادي الأحبابي، حيث يركّز المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، وضمان سلامة الركاب، مع إبراز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، في تحقيق منظومة نقل متكاملة ومستدامة.