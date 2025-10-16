"إيفزا" تفتتح مكتبا تمثيليا في شنغهاي

دبي في 16 أكتوبر / وام / أعلنت "إيفزا"، إحدى أبرز المناطق الحرة لتأسيس الشركات ودعم نمو الأعمال عالمياً، عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في مدينة شنغهاي الصينية، في خطوة تمثل محطة رئيسية في إستراتيجيتها للتوسع العالمي وتؤكد التزامها المتزايد بالسوق الصيني.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أُقيم حفل الافتتاح في مدينة شنغهاي، بحضور كبار مسؤولي "إيفزا" وعدد من المسؤولين الصينيين وممثلي حكومة دولة الإمارات وقادة الأعمال.

وتضمن الحفل كلمات ترحيبية ألقاها يوخن كنيشت، الرئيس التنفيذي لـ"إيفزا"، وشو جياو، نائبة مدير لجنة التنمية والإصلاح في منطقة جينغان، وسعادة مهند سليمان النقبي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي.

وقال يوخن كنيشت "إن شنغهاي واحدة من أكثر مدن العالم حيوية في مجالات الابتكار والنمو، ومع وجود أكثر من 15,500 شركة صينية تعمل بالفعل في دولة الإمارات، فإن افتتاح مكتبنا الجديد يُعد خطوة طبيعية نحو تعميق علاقات التعاون وتمكين رواد الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو العابر للحدود".

بدوره، قال سعادة مهند سليمان النقبي، إن الإمارات والصين تتمتعان بعلاقات متينة ومتنامية تقوم على التجارة والثقة المتبادلة، وإن وجود "إيفزا" في الصين يُعزز هذه الروابط الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.