حمدان بن محمد يوجّه شرطة دبي للعمل أن تكون أفضل جهاز شرطة على مستوى العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

دبي في 16 أكتوبر/وام/ وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شرطة دبي بالعمل على أن تكون أفضل جهاز شرطة في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما تتيحه التقنيات الحديثة في تقديم خدمات نوعية للمجتمع بأعلى معايير الكفاءة والفاعلية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأكد سموّه أهمية مواصلة تدريب وتأهيل كوادر شرطة دبي وتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف التقنية اللازمة للتعامل بأعلى مستويات الإتقان مع تلك التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة، ولترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماعاً ضمّ: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة خلفان جمعة بلهلول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وقال سموّه: "نثمّن جهود شرطة دبي ونريد لها أن تكون الأفضل عالمياً في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي... ولاشك أن بناء منظومة أمنية ذكية لا يكتمل إلا بالاستثمار في العقول المبدعة، وتعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الكوادر الوطنية على التميز في المجال التقني... نريد لدبي أن تكون قدوة على الصعيد العالمي في تقديم خدمات مستقبلية تعزز بيئة نموذجية تتلاقى فيها التكنولوجيا مع القِيم الأصيلة لترسيخ ركائز مجتمع آمن.. مُتقدِّم.. ومستدام."

وقد اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع من معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، على أحدث مشاريع ومبادرات وإنجازات شرطة دبي في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية، وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات المُقدمة للجمهور عبر المنصات الرقمية.



