"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة عقود الزواج عبر منصة "تم"

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام/ وقعت دائرة القضاء – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي، لإطلاق خدمة عقود الزواج عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"، وذلك في إطار العمل على تعزيز التحول الرقمي وتسهيل تجربة المتعاملين، ودعما للجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات العدلية اعتماداً على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة.

جاء ذلك على هامش المشاركة ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، المقام في دبي، حيث وقع الاتفاقية سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة الدكتور محمدعبدالحميد العسكر، مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي.

وأكد العبري، أن إتاحة خدمة إبرام عقود الزواج عبر منصة "تم" يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات العدلية الرقمية، من خلال توحيد قنوات التقديم على الخدمات ضمن منظومة متكاملة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التطوير والتحديث وضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان دقة الإجراءات وسرعتها، بما يواكب متطلبات التطور الرقمي ويعزز ريادة إمارة أبوظبي في بناء منظومة عدلية ذكية ومستدامة.

ومن جانبه، أوضح سعادة الدكتور محمد العسكر،أن دمج خدمة عقود الزواج ضمن منصة "تم" يمثلخطوة نوعية تعكس التعاون المثمر مع دائرة القضاءفي أبوظبي، ويهدف إلى مواصلة تسهيل حياة أفرادالمجتمع، ومشاركتهم إحدى أهم لحظات حياتهم، وذلكمن خلال منصة "تم" بنسختها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، تتيح الخدمة للمتعاملين إتمام إجراءات الزواج إلكترونياً بشكل متكامل وآمن عبر منصة "تم"، من خلال خطوات واضحة تبدأ من تقديم الطلب وإدخال بيانات جميع الأطراف المعنية بالعقد (الزوج، الزوجة، الولي والشهود) مروراً بالموافقة الإلكترونية وحتى إصدار عقد الزواج الموثق رقمياً، إضافة إلى إمكانية طلب تصديق العقد من الجهات الحكومية المختصة والحصول على نسخة إلكترونية معتمدة فوراً، بما يتيح استخدام العقد خارج الدولة بسهولة وموثوقية، وهو الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والمرونة.

وتسهم الخدمة المتاحة عبر منصة "تم"، في اختصار الخطوات والمتطلبات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين دون الحاجة للتنقل بين أنظمة متعددة أو تكرار إدخال البيانات، ما ينعكس بدوره على تقديم الخدمة في وقت قياسي، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق سرعة الإنجاز بالاستفادة من التطور التكنولوجي.

وتتميز الخدمة بأسلوب مبسط وواضح يركز على سهولة الاستخدام ويقدم إرشادات واضحة في كل خطوة لتلبية احتياجات جميع الفئات، مع التحقق الفوري من صحة البيانات وضمان سرعة الإنجاز.

وتعتمد الخدمة على بنية تحتية رقمية متقدمة تُمكّن من الوصول إلى بيانات الأشخاص والفحص الطبي ما قبل الزواج عبر الربط مع الهوية الرقمية والبيانات الحكومية، الأمر الذي يتيح إصدار عقد الزواج بشكل إلكتروني ومصادقته رقمياً باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وفق أعلى المعايير الدولية.