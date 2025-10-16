"تروشيك" للكشف المبكر عن أكثر من 70 نوعا من السرطان

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام /أطلقت مستشفيات برجيل فحص "تروشيك" للمرة الأولى في الدولة، وهو فحص دم متطور وغير جراحي للكشف المبكر عن السرطان، يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية، بفضل قدرته الفريدة على اكتشاف أكثر من 70 نوعاً من الأورام الصلبة من خلال تحليل بسيط لعينة دم.

ويأتي إطلاق هذا الفحص في إطار جهود مستشفيات برجيل لتعزيز الرعاية الوقائية ومكافحة السرطان، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً مستمراً في معدلات الإصابة بالمرض، الذي يعدّ ثاني أبرز سبب للوفاة عالمياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل عبئاً جسدياً ونفسياً واقتصادياً متزايداً على المرضى وأسرهم.

ويسهم "تروشيك" في رفع فرص النجاة من خلال الكشف المبكر عن السرطان وتمكين العلاج المتقدم، بما يعزز جودة الحياة ويحد من تأثير المرض على المجتمع.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، والذي شارك في الأبحاث العلمية الخاصة بتطوير فحص "تروشيك"، أن الفحص أظهر دقة استثنائية تتجاوز 95 في المئة في الكشف عن أكثر من 70 نوعاً من السرطان، تشمل سرطانات الثدي والرئة والبنكرياس والكبد والغدة الدرقية والجهاز الهضمي.

وأوضح أن "تروشيك" يمثل جيلاً جديداً من تقنيات الكشف المبكر، إذ يختلف عن الفحوص التقليدية التي تركز على أنماط مثيلة الحمض النووي الورمي "ctDNA"، حيث يعتمد على تحليل الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم "CTCs" والمؤشرات الجزيئية المرتبطة بها، مما يتيح مؤشرات حيوية أكثر دقة ومباشرة على وجود الورم، ويقدم معلومات تفصيلية عن شكل الخلايا وبنيتها البروتينية.

وأشار إلى أن الفحص يمتاز بسرعة الحصول على النتائج، ما يمكّن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وشخصية في الوقت المناسب، مؤكداً أن إدخال "تروشيك" إلى منظومة الرعاية الصحية في مستشفيات برجيل يعزز ريادة معهد برجيل للأورام في مجال الرعاية الوقائية والطب الدقيق.

ولفت الشامسي أن فحص "تروشيك" يمثل أداة وقائية وتشخيصية متقدمة لا تتطلب صياماً أو تحضيراً مسبقاً، ويمكن إجراؤها بسهولة للأشخاص الأصحاء فوق سن الأربعين، سواء من عامة الناس أو من الفئات عالية الخطورة ممن لديهم تاريخ عائلي أو جيني للسرطان، أو للمرضى الذين يخضعون للمراقبة بعد العلاج.

وأشار إلى أن الفحص يقدم نتائج دقيقة وموثوقة مدعومة بالأبحاث العلمية، مع نسبة منخفضة جداً من النتائج الإيجابية أو السلبية الخاطئة، موضحاً أنه يُوصى بإجرائه مرة واحدة سنوياً للاطمئنان على الصحة العامة وخلو الجسم من الأورام، كما يمكن إجراؤه في سن العشرين أو الثلاثين في حال وجود تاريخ عائلي قوي أو طفرات جينية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وشدد الشامسي على أن التشخيص المبكر يمثل حجر الأساس في رعاية مرضى السرطان، مؤكداً أن إطلاق فحص "تروشيك" يرسخ مفهوماً جديداً للرعاية الوقائية من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع التحليل الدقيق للخلايا الورمية، ما يتيح دقة غير مسبوقة وسهولة وصول أكبر إلى الفحوص التشخيصية.

وأضاف أن الكشف المبكر يساهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية للمرض، لافتاً إلى أن التعامل مع السرطان في مراحله الأولى يفتح الباب أمام خيارات علاجية أوسع ونتائج أفضل وفرص أكبر للشفاء.

وأكد أن فحص "تروشيك" يمثل تحولاً نوعياً في طريقة تشخيص السرطان وعلاجه وإدارته، ويُسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة والطب الوقائي المعتمد على الابتكار والبحث العلمي.