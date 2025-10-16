"نسائية دبي " تنظم ورش "ريادة بهمة" لتمكين أصحاب الهمم

دبي في 16 أكتوبر /وام/نظمت إدارة فعاليات أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية بدبي ورشا استباقية ضمن برنامج "ريادة بهمة" حملت عناوين "الطريق إلى الريادة" و"أنشئ متجرك الالكتروني" و"التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي" استهدفت تعزيز مهارات أصحاب الهمم في مجال ريادة الأعمال والترويج لمشاريعهم المبتكرة وذلك في إطار دعم سياسة الدمج المجتمعي وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين جميع فئات المجتمع.

وأكدت خولة المطروشي مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بالجمعية أن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار التمهيد لإطلاق حدث مهم تسعى الجمعية من خلاله إلى الترويج لمشاريع أصحاب الهمم وتسليط الضوء على قدراتهم في مختلف المجالات وذلك خلال العام المقبل.

وقالت إن الحدث المقبل سيكون منصة شاملة لدعم أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات وتسليط الضوء على هذه الفئة المهمة لتعزيز دمجهم وتمكينهم بهدف بناء مجتمع أكثر شمولاً وإبداعاً.

وقدم الورش الدكتور عبداللطيف العزعزي مستشار اقتصادي وخبير في ريادة الأعمال في مركز التميز، وفهد الشويلي المحاضر الدولي في مجال التسويق بالذكاء الاصطناعي في معهد دار العلم.

وتناول العزعزي خلال ورشته الفرق بين الأعمال التجارية وريادة الأعمال موضحاً الخطوات الأساسية لبناء مشروع ناجح والتحديات المحتملة والفرص المستقبلية في سوق العمل إضافة إلى العوامل المؤثرة في استدامة المشاريع الريادية.

فيما استعرض الشويلي أبرز منصات الذكاء الاصطناعي ودورها في الترويج للمشاريع الريادية، مشيراً إلى أهمية استثمار التقنيات الحديثة في التسويق الذكي لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى جمهور أوسع وتحقيق تأثير مجتمعي واقتصادي أكبر.